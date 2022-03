Karina Boner explica a 'dieta' polêmica de Gwyneth Paltrow após atriz contrair Covid-19

Karina Boner explica o que é a 'dieta intuitiva' usada pela atriz Gwyneth Paltrow e pela modelo Elle Macpherson

Redação Publicado em 29/03/2022, às 09h08

A atriz Gwyneth Paltrow (49), vencedora do Oscar em 1999, se tornou um dos assuntos mais comentados nas redes sociais após revelar detalhes sobre a dieta que adotou durante a pandemia para preservar a forma física e, também, para preservar a saúde mental.

A empresária também reforçou ter vivido uma fase difícil durante a pandemia em e falou dos desafios que ela e o marido, o produtor Brad Falchuk (51), sentiram meses após terem contraído Covid-19, ainda na primeira leva e de forma intensa, causando uma confusão mental.

Gwyneth Paltrow explicou que um livro e uma dieta em particular haviam contribuído para as mudanças positivas em sua saúde e rotina. A ideia de alimentação intuitiva proposta por Will Cole, combinando com um jejum intermitente e alimentação intuitiva.

Cada uma das quatro semanas é adaptada para se focar num aspeto diferente da sua saúde. E o foco ao fim de um mês ter todas as ferramentas necessárias para reiniciar o seu corpo, regenerar o seu metabolismo, renovar as suas células e reequilibrar as suas hormonas.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gwyneth Paltrow (@gwynethpaltrow)

Apesar de ser vista como uma dieta polêmica, é considerado um dos métodos mais eficazes da atualidade. Ele inicia com quatro pequenos hábitos que trarão resultados: “Beba um copo de água ao acordar. A água tem o poder de purificar o corpo. Coma uma fruta e dois tipos de legumes por dia. Quanto mais colorido e in-natura for sua alimentação, melhor será. Se puder, se exercite por 20 minutos, e use sua intuição para saber o que realmente fará bem para a sua saúde”, conta Karina Boner. “Coma apenas o que te dá prazer! Faça boas escolhas. Mas lembre-se sempre da quantidade e não nunca exagere”, aconselha a especialista.