Guta Stresser faz desabafo sobre sintoma difícil da esclerose múltipla: "Só eu sei o esforço que é"

A atriz Guta Stresser usou suas redes socias para fazer um desabafo sobre a convivência com a esclerose múltipla

Diagnosticada com esclerose múltipla, Guta Stresser (50) fez um longo desabafo para contar como tem lidado com a doença neurológica. A atriz revelou que o sintoma mais comum é a fadiga.

No Instagram, a atriz famosa por interpretar a personagem Bebel em A Grande Família, publicou um vídeo nadando nesta sexta,13, e comparou o esporte ao processo que tem enfrentado, como atravessar uma piscina nadando.

"Esclerose múltipla, essa doença 'invisível' que às vezes até parece que só a gente que sente e que tem sabe. Porque 'aparentemente' eu estou bem. Mas só eu sei o esforço que é, por exemplo, atravessar essa piscina nadando. A fadiga é um dos sintomas que mais sinto. Um cansaço como se tivesse sempre corrido uma maratona já ao acordar", compartilhou.

A doença crônica, que afeta o sistema neurológico, manifestou-se na atriz com sintomas iniciais de perda de memória recente, dores musculares, zumbidos no ouvido e desequilíbrio ao andar. O problema foi descoberto em uma ressonância magnética. Segundo Guta, o medicamento está fazendo efeito, mas ela ser fumante, dificulta um pouco mais a situação.

“O tabagismo não ajuda em nada, óbvio, atrapalha muito. Saudades de ter energia, pura e simplesmente, acordar com disposição e fazer o dia render. Agora é assim, devagar, com muita delicadeza e paciência comigo mesma. Não posso me cobrar demais, devo fugir de situações estressantes”, disse a atriz.

“Então é assim: uma braçada de cada vez, um passo de cada vez, mas sempre lembrando que o caminho se faz caminhando, como disse Pepe Mujica num post que repostei aqui nos storys dia desses.” finalizou a legenda do post, um video nadando com muita calma.

A atriz recebeu muitos comentários apoiando a sua luta: “Força! O Senhor é contigo! Já venceu ", comentou uma seguidora. “Força meu amor! De longe torcendo por ti!”, disse uma fã.