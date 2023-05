Grávida, MC Mirella é levada às pressas para hospital após bater a barriga: “Doeu muito”

Mãe de primeira viagem, cantora de funk MC Mirella desabafa sobre pressão e cobrança após passar por susto na gestação

A cantora de funk MC Mirella (24) passou por um susto no último fim de semana. À espera do primeiro filho com o dançarino Dynho Alves, a artista bateu a barriga em um ferro após um show e precisou ser levada ao hospital às pressas. Pelas redes sociais, ela revelou detalhes da situação difícil e fez um desabafo sobre a cobrança na gestação.

Mirella decidiu se manifestar após fazer uma série de tweets enigmáticos: “Realmente, difícil alguém que se importa comigo”, a cantora desabafou e levantou suspeitas de que essa poderia ser uma indireta para o namorado ou para sua família. Em resposta, a funkeira publicou um textão em seu Instagram para explicar seu desabafo.

"Após o show, bati a barriga em um ferro. Doeu muito, senti cólicas e fui correndo para o hospital no meio da madrugada, às 4 da manhã, com alguns amigos que puderam me acompanhar e estavam comigo no show", a cantora ainda contou que precisou ser levada para outro hospital, já que não encontrou profissionais disponíveis.

Em seguida, Mirella afastou as suposições: "Eu postei algumas coisas no Twitter que não tem nada a ver com minha família, Dynho e alguns amigos meus. Na verdade tem a ver com algumas pessoas que são sim próximas e importantes pra mim, mas que me fazem ouvir todos os dias que "gravidez não é doença"', a morena desabafou.

A funkeira também evidenciou que é mãe de primeira viagem, por isso, ela se preocupa bastante com o filho: “Não é frescura”, Mirella escreveu. Para concluir a sequência, a cantora tranquilizou os fãs e agradeceu o apoio: “No mais tá tudo bem. Desculpa aparecer assim”, ela concluiu ao legendar uma foto mostrando que já estava em casa.

MC Mirella é levada às pressas para hospital após passar por susto - Reprodução/Instagram

MC Mirella faz desabafo após passar por susto - Reprodução/Instagram

MC Mirella tranquiliza fãs após susto - Reprodução/Instagram

À espera do primeiro filho, MC Mirella desabafa sobre solidão:

Esse não foi o primeiro desabafo de MC Mirella em meio a sua primeira gestação. Na semana passada, a morena usou o Twitter para abrir seu coração e publicar uma série de revelações. A funkeira revelou que passou por um turbilhão de emoções antes de descobrir sua gravidez e desabafou sobre solidão.