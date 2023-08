Grávida de gêmeos, Bárbara Evans vai parar no hospital: ''O negócio está triste''

Mãe de Ayla e à espera de gêmeos, influenciadora Bárbara Evans vai às pressas ao hospital e explica motivo nas redes sociais

Grávida, a influenciadora digital Bárbara Evans revelou aos seguidores na noite de quinta-feira, 03, que teve que ir ao hospital às pressas. À espera de Álvaro e Antonio, do casamento com GustavoTheodoro, ela explicou a situação nas redes sociais.

Nos stories de seu Instagram, a modelo contou que teve que ir ao local por conta de unha encravada. "Vocês acreditam que ainda não dormi? Estou no hospital, está tudo bem. Tem nada a ver com os bebês. Mas lembram da minha unha com problema? Fui deitar para dormir e ela começou a latejar. Estava até agora tentando dormir e não consegui, tive que vir ao hospital para ver o que posso tomar e o que está acontecendo nessa unha. Estou sem dormir, ainda. Está vermelho e quente esse dedo, vocês não fazem ideia. Algum ruim deu. Estou morta de cansaço", lamentou ela.

Em seguida, ela mostrou seus pés e a unha que estava causando dor. "Olha lá? O normal e o dedo. Olha como está? Vocês não têm noção da dor que estou sentindo. Para eu levantar e vir ao hospital por causa de uma unha, é porque o negócio está triste. Não estou conseguindo encostar o dedo no chão. Isso que estava tudo bem, começou a doer assim que cheguei no hotel", contou.

Bárbara Evans rebate hater após comentário sobre a filha

Bárbara Evans decidiu rebater um comentário negativo que recebeu de um internauta envolvendo sua relação com a filha, Ayla, que tem apenas um ano. Através dos Stories do Instagram, a modelo mostrou a mensagem de uma hater, que afirmou que ela não dá atenção para a primogênita.

"Coloque um pouco ela no seu colo. Eu não vejo, chama muito por você. Brinque com ela um pouco", disse a seguidora. A filha de Monique Evans, que está grávida de gêmeos, fez questão de responder a mensagem e ressaltou que seus movimentos estão limitados, já que a gestação é delicada.