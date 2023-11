Glamour Garcia passa por cirurgia de redesignação sexual em Blumenau

Atriz da novela A Dona do Pedaço, Glamour Garcia se recupera de cirurgia de seis horas para a redesignação sexual

A atriz Glamour Garcia, que interpretou a personagem Britney na novela A Dona do Pedaço, da Globo, passou por uma cirurgia de redesignação sexual nesta terça-feira, 14. O procedimento durou cerca de seis horas e correu bem.

De acordo com o boletim médico da clínica Transgender Center Brazil, que foi onde ela fez o procedimento, a artista estava ansiosa antes da cirurgia e tudo correu dentro do previsto. Ela já está no quarto, sendo medicada e com pouca dor.

A partir de agora, Glamour deve permanecer no hospital por 72 horas. “Na quinta-feira, o curativo será aberto. Já na sexta-feira, ela terá alta e, na próxima terça-feira serão retirados os tampões da vagina e a sonda urinária”, informaram. Além disso, os médicos recomendaram que ela não deve fazer exercícios físicos por três meses.

Antes da cirurgia, Glamour Garcia comentou sobre a decisão de passar pela cirurgia. Ela está com 35 anos e adiou a cirurgia há alguns anos, mas agora decidiu fazer. "Quando adiei a cirurgia estava focada na minha carreira, por isso resolvi esperar. Isso me deu tempo para me preparar e sei que agora é o momento certo. Estou nas mãos de um excelente profissional, com todo o amparo e apoio que preciso", disse ela.

"Estou muito feliz, pois sinto que é um processo que vai iniciar um novo ciclo, como um portal para novas experiências que vão se dar. Eu estava mais agitada, mais ansiosa, mais insegura, mas nesse momento, tendo passado por todos os exames e de preparação também, me sinto bem mais tranquila para passar por isso. Os últimos dias, antes da cirurgia foram muito corridos, porque eu estava trabalhando em set de filmagem, gravando o meu último e mais novo trabalho no cinema, que estreia ano que vem, onde interpretei a Rogéria num filme incrível, chamado Homem de Ouro. Fazer essa cirurgia me trará benefícios físicos e psicológicos e, principalmente, existencial, para eu me encontrar num lugar filosófico e espiritual", contou ela, que iniciou o processo de transição de gênero em 2009.

Glamour Garcia já esteve na Ilha de CARAS

Em 2020, Glamour Garcia esteve na Ilha de CARAS e contou sobre como é ser famosa. "Mudou toda a minha vida. Aos 18 anos fui me entender em um corpo trans. Foi a minha emancipação, minha libertação. Até ali, tudo o que eu tinha vivido era uma eterna desgraça. Eu não tinha direito a nenhuma cidadania, não me sentia um ser humano nunca. E eu era sistematicamente abusada, agredida, violentada das maneiras mais horrorosas possíveis, mesmo com todos os privilégios que eu tive. Com a fama, o “Não consigo mais ver uma fatia de bolo que choro!” bullying, o abuso, são inexistentes. Acho ótimo, mas, ao mesmo tempo, é complexo. Em termos artísiticos, estava na hora disso acontecer, mas, em termos humanos, acho que me tornei uma celebridade muito rápido. Eu era muito mais desinibida, hoje me retraí. Não vou mentir, às vezes me sinto um pouco frustrada. Perdi a desinibição que não consigo retomar", afirmou ela. Leia a entrevista completa aqui.