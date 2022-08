Filha de Victor Pecoraro e Renata Muller é levada às pressas ao médico

Ex-mulher de Victor Pecoraro, Renata Muller revela que a filha precisou ir ao pediatra após apresentar um caroço no tórax

CARAS Digital Publicado em 09/08/2022, às 11h16

Ex-mulher do ator Victor Pecoraro, Renata Muller revelou que a filha mais velha, Sophia, de 12 anos, precisou ser levada às pressas ao médico após apresentar um caroço em seu tórax. A jovem foi atendida por sua pediatra e já está sendo medicada.

Nas redes sociais, Renata contou que a filha teve um tipo de furúnculo, que estourou e preocupou a família. "Tive que vir às pressas com a Sofia aqui na pediatra, que me atendeu de emergência uma hora dessa. Há mais ou menos uma semana apareceu um carocinho no peito dela e a gente foi observando esse carocinho, foi ficando vermelho, até que ontem esse carocinho já estava mole, não estava mais rígido. E hoje quando ela acordou ele estourou", disse ela.

E completou: "Ela teve tipo um furúnculo mesmo na região do peito dela e saiu muito pus com sangue hoje. Teve uma infecção bacteriana de pele e a gente veio aqui pra ver se ela precisava ir ao hospital pra fazer o tratamento com antibiótico venal ou se dava para a gente tratar via oral. Graças a Deus ela vai tratar via oral".

Victor Pecoraro se pronuncia após rumores da separação

Na época da polêmica envolvendo o fim do seu casamento, Victor Pecoraro se pronunciou sobre a acusação de ter se envolvido com outra mulher antes do divórcio.

“Pedi perdão a Renata pela atitude precipitada de me envolver com uma pessoa, mas não de me separar. Errei em ter me precipitado em me envolver com uma pessoa, enquanto eu deveria ter esperado para isso, em respeito ao meu casamento de 13 anos, mas eu estava muito magoado e não quis esperar. E não é questão de ser a Rayanne, poderia ter sido qualquer outra pessoa. A questão é eu ter aberto o meu coração para me envolver com outra pessoa”, disse ele.

E completou: “Poderia ter feito isso com cinco, seis, oito anos de casado, mas não fiz. Tinha uma esperança em lutar pelo meu casamento e fizemos isso por 13 anos. Sempre fomos muito reservados, corretos, sempre quis fazer a coisa certa, mas chegou em um ponto no qual desisti do meu casamento”.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!