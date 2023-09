Filha de Mauricio de Sousa é internada para passar por cirurgia

Magali Spada, filha de Mauricio de Sousa, passa por cirurgia e a equipe revela qual é o quadro de saúde dela

Filha de Maurício de Sousa, Magali Spada passou por uma cirurgia cardíaca na semana passada. De acordo com a equipe da família, ela foi operada por causa de uma insuficiência cardíaca e o procedimento correu dentro do esperado.

"Na última terça-feira (12), Magali Spada, inspiração para a criação da personagem Magali, da Turma da Mônica, deu entrada em um Hospital, em São Paulo (SP) para realização de uma cirurgia. O procedimento para tratamento de uma insuficiência cardíaca foi realizado com sucesso. Com todo o acompanhamento médico necessário, ela está se recuperando bem", informaram.

Nas redes sociais, ela mostrou uma foto em seu leito no hospital e mostrou que está bem. “Com o coração mais feliz do mundo. Foto by baba”, disse ela na legenda.

Mauricio de Sousa celebra sucesso na carreira

Em entrevista recente na revista CARAS, Mauricio de Sousa falou sobre os 60 anos da personagem Mônica, a mais célebre de suas personagens. “A sensação é de vitória”, exalta ele, com a criatividade a todo vapor! Para os próximos meses, Mauricio promete novidades ligadas à Turma e a si mesmo. “Tenho 87 anos e ainda me sinto com total disposição! Não sei até quando poderei, mas quero continuar fazendo todo tipo de projeto. O cinema é uma área em que estou querendo trabalhar bastante. Muita gente tem curiosidade sobre minha vida e carreira... Juntei as peças e formamos um filme lindo e verdadeiro”, conta ele, que deve lançar o projeto cinematográfico até o fim do ano.

Além disso, o cartunista prepara o primeiro longa da série Turma da Mônica – Jovem e planeja um trabalho para a terceira idade. “Será a Turma em versão adulta e também idosa”, adianta Mauricio, que se preocupa ainda com a inclusão social e a diversidade em suas histórias. “Hoje em dia as crianças e jovens têm muita abertura a qualquer assunto por conta da internet. Isso também se reflete na forma como as famílias encaram esses assuntos. A criança de hoje não está escondida e não está se escondendo de nada. Eu me inspiro na sociedade. O que ela me mostra é o meu assunto”, diz ele, sempre à frente de seu tempo.

Para manter o ritmo e a vitalidade, o cartunista preza pela saúde e pela vida em família. “Até agora,

vivi muito bem! Não tenho medo ou preconceito com a idade”, assegura. “Eu não tenho grandes segredos, mas não fumo, não bebo e procuro me alimentar bem. Também sou grato por ter uma família estruturada, o que me deu ainda mais forças para chegar tão longe”, completa.