A trajetória de Mauricio de Sousa é premiada no Japão

No Japão, o cartunista Mauricio de Sousa cativa público e recebe prêmio por sua trajetória

Incontáveis são as pessoas cativadas pelas histórias e personagens criados por Mauricio de Sousa (87). Atravessando gerações, o cartunista soma uma trajetória de sucesso com a Turma da Mônica e, recentemente, esta história foi celebrada para além das fronteiras do Brasil: a Câmara de Comércio Brasil-Japão, a CCBJ, homenageou o desenhista e escritor com o Prêmio Personalidade do Ano, entregue durante cerimônia na Embaixada Brasileira em Tóquio, capital do Japão. “Foi uma surpresa muito grata. Isso aumenta ainda mais minha responsabilidade para com esse país”, declara Mauricio, que recebeu o prêmio das mãos do presidente da CCBJ, Celso Guiotoko.

No país asiático, onde passou cerca de três semanas, ele ainda fez questão de participar de encontros com fãs e da exibição do live-action Turma da Mônica – Laços para crianças brasileiras que moram no país. Atualmente, Mauricio também organiza o lançamento de um projeto editorial no Japão. “Surgiu a oportunidade de trabalharmos com a Turma e os nossos personagens no Japão. Estamos em andamento e com uma possibilidade muito palpável de, em breve, colocarmos esse projeto em ação”, adianta o cartunista, acompanhado da amada e fiel escudeira, Alice Takeda. “É ela quem acompanha todo trabalho desenvolvido junto ao Japão e adoro tê-la comigo. Estava faltando o toque feminino japonês e Alice, além de falar japonês, certamente o tem”, entrega Mauricio, aos risos.

Com motivos de sobra para comemorar, o cartunista regressou ao Brasil para as festividades do aniversário de 60 anos de Mônica, a mais célebre de suas personagens. “A sensação é de vitória”, exalta

ele, com a criatividade a todo vapor! Para os próximos meses, Mauricio promete novidades ligadas à Turma e a si mesmo. “Tenho 87 anos e ainda me sinto com total disposição! Não sei até quando poderei, mas quero continuar fazendo todo tipo de projeto. O cinema é uma área em que estou querendo trabalhar bastante. Muita gente tem curiosidade sobre minha vida e carreira... Juntei as peças e formamos um filme lindo e verdadeiro”, conta ele, que deve lançar o projeto cinematográfico até o fim do ano.

Além disso, o cartunista prepara o primeiro longa da série Turma da Mônica – Jovem e planeja um trabalho para a terceira idade. “Será a Turma em versão adulta e também idosa”, adianta Mauricio, que se preocupa ainda com a inclusão social e a diversidade em suas histórias. “Hoje em dia as crianças e jovens têm muita abertura a qualquer assunto por conta da internet. Isso também se reflete na forma como as famílias encaram esses assuntos. A criança de hoje não está escondida e não está se escondendo de nada. Eu me inspiro na sociedade. O que ela me mostra é o meu assunto”, diz ele, sempre à frente de seu tempo.

Para manter o ritmo e a vitalidade, o cartunista preza pela saúde e pela vida em família. “Até agora,

vivi muito bem! Não tenho medo ou preconceito com a idade”, assegura. “Eu não tenho grandes segredos, mas não fumo, não bebo e procuro me alimentar bem. Também sou grato por ter uma família estruturada, o que me deu ainda mais forças para chegar tão longe”, completa.