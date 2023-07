Filha de Claudia Abreu exibe mudança impressionante no físico: “Jamais imaginei”

Filha de Claudia Abreu, Maria Maud impressiona ao mostrar perda de peso intensa após adotar hábitos mais saudáveis

A cantora Maria Maud deixou os seguidores de queixo caído com uma publicação em suas redes sociais nesta quarta-feira, 19. Uma das filhas da atriz Claudia Abreu e do cineasta José Henrique Fonseca, a loira impressionou ao revelar que decidiu adotar hábitos mais saudáveis neste ano e acabou passando por uma mudança drástica em seu físico.

Maria, que ganhou notoriedade após participar da trilha sonora da novela da Globo ‘Travessia’, mostrou a transformação ao vestir um short antigo. Na legenda, a cantora abriu o coração e revelou que a mudança veio de dentro para fora: "Neste ano, eu me propus a mudar. Mudar meus hábitos, minha alimentação, minha maneira de viver”, iniciou.

A loira também relatou uma mudança em seu emocional: “Confesso que jamais me imaginei firmemente motivada a me levantar mais cedo que o costume e me tornar uma cliente assídua na academia. Quem diria que os treinos seriam 'remédio-santo-ansiolítico' que tanto me ajudariam a conviver com mais sobriedade os desafios da vida", Maria contou.

Para finalizar, a cantora celebrou a transformação com um trecho de uma música especial: “Como diriam os Titãs: “eu não caibo mais nas roupas que eu cabia””, escreveu a artista, que está com 22 anos.

Nos comentários, os seguidores elogiaram a mudança: “Parabéns pelo caminho trilhado com equilíbrio, dedicação e muita garra. Você é um exemplo”, disse uma. "Parabéns! Qualidade de vida é tudo! Muito linda! Sucesso”, disse outra admiradora. “Parabéns, Mary! Feliz novo ciclo, nova mente e novo corpo! Pra cima!”, escreveu uma terceira.

Vale lembrar que além de Maria, Claudia e José, que foram casados por mais de duas décadas, também são pais de Felipa, de 15 anos, José Joaquim, de 12 anos, e Pedro Henrique, de 11.

