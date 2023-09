Felipe Araújo comenta sobre diagnóstico de autismo do filho e se declara: 'É só amor'

Miguel, filho de Felipe Araújo, tem autismo e luta por inclusão

Felipe Araújo contou que o filho foi diagnosticado com transtorno do espectro autista e emocionou ao falar sobre a evolução que Miguel, de 4 anos, teve após o começo do tratamento.

"O Miguel foi diagnosticado muito cedo. Parabenizo a mãe do Miguel por ter percebido isso cedo. Naquela época era muito difícil, porque a gente não sabia porque ele não queria ir no colo de ninguém. Eu ia visitar ele e não podia chegar perto demais", relatou no "Encontro com Patrícia Poeta".

Segundo Felipe, Miguel deu sinais de melhora depois de algumas intervenções para reduzir os sintomas. "Quando teve o diagnóstico e começaram os tratamentos, a gente conseguiu evoluir bastante. A vida dele mudou, ele é um criança sorridente, maravilhosa. Fico até emocionado com isso porque eu gosto de conscientizar as pessoas para o tratamento", destacou o sertanejo.

Felipe Araújo elogia filho em programa de TV

Felipe Araújo aproveitou para se declarar para o filho e não poupou elogios a Miguel, fruto da relação com psicóloga Caroline Marchezi. "É só amor. O Miguel é a pessoa mais carinhosa que eu conheço, a criança mais maravilhosa que existe", ressaltou.

Felipe comentou ainda que, apesar da pouca idade, Miguel já demonstra ter uma veia artística aflorada. "Ele canta e canta muito bem. Algumas músicas minhas, mas ele é apaixonado por Rei Leão, canta todas as músicas", detalhou o músico.

A importância da conscientização do autismo

Vale lembrar que essa não é a primeira vez que Felipe Araújo fala sobre o autismo. Em novembro de 2021, o artista explicou que trouxe a condição do filho a público para incentivar outros pais a buscarem tratamento especializado e vencerem o preconceito.

"Falar sobre isso é muito importante para ajudar as pessoas. Quando a gente tem o diagnóstico o mais breve possível do espectro autista, temos mais chances de assertividade no tratamento", declarou à "Quem" na época.