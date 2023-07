Ex-BBB revela medo da morte ao ir parar na UTI: 'Chorei muito'

Ex-BBB Antonela revela detalhes de sua internação às pressas para cirurgia

A ex-BBB Antonela Avellaneda levou um susto com a sua saúde nos últimos dias. Ela passou mal após comer em um restaurante japonês e precisou passar por uma cirurgia de emergência. Durante o período internada, ela foi levada para a UTI e revelou que teve medo da morte.

"Tive muito medo na real. Não tenho plano de saúde, fica bem difícil porque eu achei que só era tipo um problema no fígado, por ter comido sushi. A médica informou a infecção no sangue. Nunca senti tanta dor. Depois que comi sushi, no outro dia não conseguia andar de tanta dor. Chorei muito, feito criança. Dor muito intensa, nunca pensei que fosse apendicite", disse ela no site do jornalista Leo Dias.

Agora, ela contou que está bem. "Estou recuperada, em casa. Voltando à minha vida normal. É ruim ficar sozinha em casa. Tomo remédio para dor e saio para tomar café. Nunca tinha feito cirurgia, é ruim, dá medo, você ficar sozinho", afirmou.

Luciano Szafir passou por cirurgia nesta semana

O ator Luciano Szafir passou por mais uma cirurgia. O procedimento cirúrgico aconteceu na última quarta-feira, 28, em um hospital de Campinas, no interior de São Paulo. Ele realizou a cirurgia para colocar uma prótese no quadril após sentir dores na região.

Nesta quinta-feira, 29, o artista surgiu um vídeo direto do quarto do hospital e tranquilizou os fãs sobre o seu estado de saúde. Ele contou que está bem e terá alta hospitalar nas próximas horas. “Estou passando aqui para dar uma excelente notícia. Estou no Vera Cruz, que aliás sempre me recebe muito bem. Esta foi a última cirurgia programada que eu tive. Vou receber alta hoje. Coloquei uma prótese no quadril e agora as dores acabam. Eu volto para uma vida normal. Estou muito feliz, queria dividir isso com vocês e agradecer as orações nesses dois anos e meio”, contou ele.