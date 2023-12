Ex-BBB Natália Deodato explica decisão de fazer cirurgia no final de ano

Após mostrar foto no hospital, a ex-BBB Natália Deodato explica qual foi a cirurgia que precisou fazer nos últimos dias do ano: ‘Sentindo algumas dores'

A ex-BBB Natália Deodato surpreendeu ao revelar que passou por uma cirurgia plástica durante a reta final de 2023. Ela aproveitou as folgas nos últimos dias do ano para realizar a troca de suas próteses de silicone. A musa contou que escolheu este período do ano por causa da agenda repleta de compromissos que terá em 2024.

Em entrevista ao Gshow, Natália revelou que estava sentindo dores nas próteses e precisava fazer o procedimento cirúrgico. "Não vai dar tempo de ter pausa para recuperação no próximo ano, pois estou com vários trabalhos. Além disso, eu estava sentindo algumas dores nas mamas, como fincadas e endurecimento, o que me causava desconfortos, mas nenhum problema grave", disse ela.

Por fim, ela desabafou sobre a pressão estética nos tempos atuais. "Busco sempre estar bem comigo mesma e não me limitar a padrões estéticos. A mulher real tem barriguinha, pneuzinho e está tudo bem. O treino ajuda muito na queima de gordura. Por eu ter apenas 23 anos, não quero realizar lipoaspiração neste momento", afirmou.

Natália Deodato mostrou foto no hospital no Natal

Natália Deodato fez a cirurgia plástica nas mamas no feriado do Natal e mostrou a foto no hospital em seu feed no Instagram.

"Natal por aqui está bem diferente esse ano, 2023 foi um ano de grandes conquistas, gratidão a Deus e as pessoas que amo por estarem ao meu lado nesse momento! Foi tudo tranquilo com minha cirurgia e já estou bem! Recuperando voltamos com tudo, em breve dou mais detalhes. Que o menino Jesus nos visite e se faça presente em nossa vida, que a luz que flui do nosso interior ilumine vidas, que haja paz, harmonia, prosperidade e muito amor em nosso coração. Feliz Natal a todos vocês! (Estou bem Vitilovers, apenas cirurgia de reparo da minha mamoplastia, agora é muito repouso e em breve estamos zero balaaaa, confesso que vai ser difícil ficar quietinha mas sigo seguindo tudo certinho!)", afirmou ela.