Ex-BBB Eliezer revela motivo para fazer a rinoplastia

Ex-BBB Eliezer faz procedimento cirúrgico no nariz e explica a sua decisão: 'Sendo muito honesto'

CARAS Digital Publicado em 27/09/2022, às 18h39

O ex-BBB Eliezer abriu o jogo sobre a decisão fazer uma cirurgia plástica no nariz. Ele passou por uma rinoplastia estética e funcional para resolver algumas coisas que o incomodavam e está ansioso para ver o resultado.

Nas redes sociais, o rapaz contou sobre a sua opção pelo procedimento cirúrgico e apontou o que estava incomodando no nariz.

"Mais um sonho realizado. Chegou o dia da minha rinoplastia estética e funcional. Sendo muito honesto nunca gostei do meu nariz, ele sempre viveu entupido (desde que me entendo por gente) e acho ele desproporcional ao meu rosto principalmente quando eu sorrio", disse ele.

E completou: "2 meses atrás procurei a @rinoplastia.polianamachado e falei “quero fazer uma rino” e ela “tá, mas primeiro me responde: você respira bem?” Começamos a fazer os exames (a tomografia de seios da face) foi diagnosticado com desvio de septo grave com esporão e hipertrofia de cornetos inferiores, popularmente conhecido como “carne esponjosa” já escutaram falar nisso? Porque eu não! E agora eu to aqui no @blanc.hospital fazendo minha primeira cirurgia para melhorar minha qualidade de vida com o plus do benefício estético. To ansioso e feliz".