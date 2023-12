Esposa de Zé Neto revela progresso na recuperação do cantor: ‘Fortalecendo’

Mulher de Zé Neto, a influenciadora Natália Toscano compartilhou novos detalhes sobre o processo de recuperação do marido após acidente grave

A influenciadora digital Natália Toscano, que é esposa do cantor sertanejo Zé Neto, compartilhou uma nova atualização sobre a recuperação do marido na tarde desta quinta-feira, 7. Dupla do cantor Cristiano, o artista está deixando a Unidade de Terapia Intensiva, mas segue internado para se recuperar após o grave acidente de carro.

Através do stories do Instagram, Natália contou que deixou o hospital para visitar seus filhos com o cantor, José Filho, que tem 6 anos, e Angelina, de apenas 3 aninhos. Assim que chegou em casa, a influenciadora aproveitou para relatar a evolução na recuperação do marido: “Essa noite foi maravilhosa, ele dormiu a noite inteira”, iniciou.

“Ele conseguiu descansar, porque, por causa do impacto e do trauma, nem eu nem ele conseguimos dormir. Ele conseguiu fazer fisioterapia pulmonar ontem e hoje, isso é muito importante por conta do impacto do cinto de segurança e do airbag do carro”, a esposa do cantor revelou mais detalhes do processo de recuperação.

Por fim, Natália celebrou a saúde do marido em meio ao momento delicado: “Hoje ele está indo para o quarto, se reabilitando e se fortalecendo. Daqui a pouco ele aparece, é o tempo mesmo das medicações fazerem efeito, de ele descansar, se recuperar e a vida continuar”, disse a influenciadora, que finalizou pedindo uma oração aos seguidores.

Esposa de Zé Neto revela estado do marido após acidente grave - Reprodução/Instagram

Mais cedo, a equipe do cantor também divulgou o boletim do Hospital de Base de São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, onde Zé Neto está internado desde que sofreu o acidente de carro. No comunicado, eles confirmaram que o sertanejo teve uma evolução clínica positiva, por isso recebeu alta da UTI, mas sem previsão para deixar o hospital.

O que aconteceu com Zé Neto?

O cantor sertanejo Zé Neto, da dupla com Cristiano, sofreu um grave acidente de carro na noite da última terça-feira, 5. De acordo com a assessoria de imprensa dele, o artista estava vindo de seu rancho em Minas Gerais com destino a São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, quando o acidente aconteceu em uma rodovia.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Zé Neto (oficial) (@zenetotoscanooficial)

O produtor executivo Genilson Farias, que trabalha com o artista, revelou o que causou o acidente. Por meio dos stories do Instagram, ele contou que Zé Neto sofreu o acidente ao desviar de um animal que estava na pista. Ao ver o animal, ele jogou o carro para o lado e acabou colidindo com outros veículos; confira o relato do produtor.