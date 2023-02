Esposa de Sikera Jr fala sobre a internação dele: 'Estável'

Internado há mais de 10 dias, Sikera Jr segue sob cuidados médicos e a esposa dele revela novidade no quadro de saúde dele: 'Peço que continuem em oração'

O apresentador Sikera Jr, que comanda o programa Alerta Nacional, da RedeTV!, continua internado em um hospital de Manaus. Ele foi hospitalizado há mais de 10 dias com um quadro de otite bacteriana severa e já teve alta da UTI. A novidade foi revelada pela esposa dele, Laura Peixoto, que contou que ele está melhorando e já foi para o quarto.

Peixoto atualizou o estado de saúde do marido por meio de um comunicado nas redes sociais na última sexta-feira, 24. “Sikera Jr segue internado, estável, saiu da UTI e está no quarto! Logo, em nome de Jesus, estará em casa! Não acreditem em nenhuma notícia que não seja passada por mim”, disse ela.

A esposa do apresentador completou com um agradecimento. “Gostaríamos de agradecer a todos vocês pelas orações e mensagens de apoio que estamos recebendo! Em especial, gostaríamos de agradecer ao médico infectologista João Hugo Abdala, e toda sua equipe, que está cuidando de Sikera durante todo o tempo no Hospital Adventista de Manaus. Seus conhecimentos e dedicação estão sendo fundamentais para ele se recuperar”, disse ela.

E continuou: “Agora, estamos muito felizes em dizer que ele está se sentindo muito melhor, recebeu alta dos cuidados intensivos, está no apartamento do hospital e em breve voltará às suas atividades profissionais. Mais uma vez, agradecemos a todos vocês pelo carinho e pelas orações que nos ajudam nesse momento difícil. Como sempre peço que continuem em orações, mesmo depois que estivermos em casa! Assim que formos para casa venho aqui avisar”.

O que aconteceu com Sikera Jr?

Poucos dias após a internação de Sikera Jr, a esposa dele, Laura Peixoto, contou qual foi o diagnóstico dos médicos. Ela contou que Sikêra Jr foi diagnosticado com otite bacteriana severa e os médicos decidiram sedá-lo para um tratamento mais efetivo. “Decidi abrir esse vídeo para tentar passar para vocês o que está acontecendo. A gente viajou e, quando voltamos, por causa da descida do avião, ele ficou com essa dor de ouvido. Passou um tempo e ele achou que iria melhorar, mas não melhorou”, disse ela.

Logo depois, ela completou sobre o diagnóstico. “Sikêra está com otite severa bacteriana. Como ele não é fácil e ele não é uma pessoa quieta, acharam por bem sedá-lo para que as medicações façam mais efeito, tenham efeito mais rápido e ele não queira fugir do hospital. Preciso pedir para vocês não acreditarem nas maldades que estão falando”, disse ela.