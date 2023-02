Internado, Sikêra Jr está sedado em hospital de Manaus

Esposa de Sikêra Jr revela detalhes sobre o estado de saúde do apresentador, que está internado com doença severa

O apresentador Sikêra Jr (56), que comanda o programa Alerta Nacional, da RedeTV!, está internado em um hospital de Manaus desde o último final de semana. Nesta quarta-feira, 15, a esposa dele, Laura Peixoto, falou sobre o quadro de saúde do comunicador em um vídeo exibido no programa de TV.

Ela contou que Sikêra Jr foi diagnosticado com otite bacteriana severa e os médicos decidiram sedá-lo para um tratamento mais efetivo. “Decidi abrir esse vídeo para tentar passar para vocês o que está acontecendo. A gente viajou e, quando voltamos, por causa da descida do avião, ele ficou com essa dor de ouvido. Passou um tempo e ele achou que iria melhorar, mas não melhorou”, disse ela.

Logo depois, ela completou sobre o diagnóstico. “Sikêra está com otite severa bacteriana. Como ele não é fácil e ele não é uma pessoa quieta, acharam por bem sedá-lo para que as medicações façam mais efeito, tenham efeito mais rápido e ele não queira fugir do hospital. Preciso pedir para vocês não acreditarem nas maldades que estão falando”, disse ela.

Ratinho anda no quarto do hospital após cirurgia no joelho

Nesta quarta-feira, 15, o apresentador Ratinho mostrou um vídeo de quando estava andando no quarto do hospital durante a sua recuperação. Ele foi operado no joelho nesta semana e está retomando a rotina normal aos poucos.

Internado, ele falou sobre a recuperação. "Já estamos dando uma voltinha aqui pelo quarto. Eu coloquei uma prótese na perna direita e é algo sensacional. Porque eu não estou tendo dor alguma. Fiz a cirurgia ontem e hoje eu já estou andando aqui no quarto. Eu operei ontem e colocaram um joelho novo em mim. É uma técnica feito por um médico considerado um dos melhores do mundo nessa especialidade, que é de joelho. Realmente é sensacional e estou muito bem", disse ele.

“Essa é a primeira vez que estou andando depois da cirurgia e não estou encontrando problema nenhum. Eu estou comendo bem, até porque eu operei a perna, não o estômago. Tá tudo certo, uma maravilha! Além de tudo, eu estou muito feliz!", afirmou.