Esposa de Regis Danese revela diagnóstico para ele continuar na UTI

Esposa de Regis Danese conta detalhes sobre o quadro de saúde do cantor gospel, que segue na UTI

A esposa do cantor gospel Regis Danese, Kelly Danese, se pronunciou sobre o quadro de saúde do cantor após ele voltar para a UTI ao ser transferido de hospital. Neste sábado, 9, ela respondeu o post da apresentadora Sonia Abrão sobre a internação do cantor e revelou o diagnóstico que o mantém em observação no hospital.

De acordo com ela, o cantor foi diagnosticado com íleo metabólico e precisa de cuidados intensivos. “Ele está passando por um processo de íleo metabólico, muita água acumulada que necessita tirar pela sonda, mas está na UTI pelos cuidados intensos. Mas passa bem, está um pouco ansioso, doido para ir para casa”, disse ela.

Então, a esposa do artista ainda explicou o motivo para a família ter parado de postar informações sobre o cantor no hospital. "Nos reservamos um pouco pois o momento é exaustivo e mexe com o emocional, mas continuamos firmes em Deus, porque aquele que começou a boa obra é fiel para cumprir. Agradecemos o carinho de todos e continuem orando”, declarou.

Mais cedo, o hospital para onde ele foi transferido emitiu um boletim médico sobre Danese. “O paciente mantém estabilidade e encontra-se internado em observação na UTI para acompanhamento de cuidados intensivos”, informaram.

O que é íleo metabólico?

O íleo metabólico ou paralítico acontece quando o sistema digestivo não funciona adequadamente ou há uma desaceleração para digerir os alimentos. O caso pode acontecer após cirurgia abdominal ou pélvica ou quando há o uso de certos medicamentos. O tratamento é feito com a espera para que a função digestiva volte ao normal por meio do descanso da região e o uso de sonda.

O que aconteceu com Regis Danese?

O cantor gospel Regis Danese sofreu um grave acidente de carro enquanto estava a caminho de um show em Ceres, Goiás, junto com seu irmão. Ele se distraiu ao volante e colidiu o carro contra um caminhão que vinha na pista contrária. O carro dele ficou destruído e a porta do lado do motorista foi arrancada no impacto.

Ele estava consciente após o acidente e chegou a fazer um vídeo para as redes sociais enquanto era resgatado para tranquilizar os fãs. Durante todo o período internado, ele se comunicou com os fãs pela internet.

Inclusive, o cantor tinha previsão de alta para a primeira semana de setembro, mas passou mal na noite anterior e a alta foi adiada. Com isso, a família decidiu transferi-lo de hospital para que possam ter mais apoio da família na cidade deles.