Em tratamento de câncer, Fabiana Justus comemora ao sair da cama

Internada para tratamento contra o câncer, Fabiana Justus celebra ao conseguir sair da cama no hospital. "Comemorar as pequenas vitórias"

Nesta terça-feira, 20, Fabiana Justus celebrou o fato de ter forças para sair da cama. Internada e em tratamento contra uma leucemia, a filha de Roberto Justus confessou para os fãs que passou por uma semana difícil.

"Só de estar fora da cama após uma semana punk, já estou comemorando! Lembrando que a melhor maneira de ir vencendo as batalhas, é: Comemorar as pequenas vitórias", disse ela por meio dos Stories em seu perfil oficial no Instagram.

Fabiana Justus comemora ao sair da cama. Foto: Reprodução/Instagram

Ela também mostrou o vídeo de uma das filhas gêmeas - Chiara e Sienna, de 5 anos - que perdeu um dente. "E o segundo dentinho da Chiara caiu", escreveu na legenda. A empresária ainda agradeceu a tecnologia por aproximá-la de seus filhos ao compartilhar a imagem de uma videochamada com a filha.

Fabiana Justus celebra segundo dente que caiu da filha. Foto: Reprodução/Instagram

Fabiana Justus agradece videochamada com família. Foto: Reprodução/Instagram

Fabiana Justus se emociona ao reencontrar o filho caçula:

Internada para realizar um tratamento contra um câncer raro, a leucemia mieloide aguda, a empresária Fabiana Justus emocionou seus seguidores ao compartilhar como foi o reencontro depois de passar alguns dias distante de seu filho caçula, Luigi, que tem apenas cinco meses de vida.

Por meio de seu perfil oficial no Instagram, Fabiana, que é mãe de três crianças ao lado do empresário Bruno D’Ancona, contou como foi o tão aguardado encontro. Antes de celebrar o aniversário de cinco anos das filhas gêmeas, Chiara e Sienna, com uma pequena recepção no hospital, ela contou que pediu para passar um momento a sós com o bebê.

No vídeo compartilhado em sua conta na rede social, a filha de Roberto Justus aparece emocionada com o reencontro. Com uma máscara para evitar riscos, ela pegou o herdeiro no colo, abraçou e curtiu cada segundo ao lado do pequeno. Luigi observava tudo atentamente e com muita tranquilidade embalado nos braços da mãe.

Fabiana se derreteu pelo pequeno na legenda da publicação e aproveitou para detalhar o momento especial com o caçula: “Ontem, antes das meninas chegarem, fiquei um tempo só com o Luigi. Esse menino não existe! Parece que ele sabe exatamente o que eu preciso. Ficou grudado em mim... quietinho”, disse ela.

“Era exatamente o que eu precisava para me dar mais energia para continuar focada no tratamento. Meus filhos me dão toda a força que eu preciso! Que delícia de dia que foi ontem. Quanta emoção!”, ela finalizou celebrando o encontro, apesar da distância que mantém para evitar riscos durante seu tratamento. É bom mencionar que ela deve ficar internada por um mês para realizar quimioterapia.