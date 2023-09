Dias após cirurgia, Eliezer exibe o resultado de redução nas mamas: "Olha como já mudou!"

Após quase duas semanas de cirurgia, Eliezer exibe o resultado da sua redução de mamas e lipoaspiração nos stories; confira as fotos!

No último dia 30, o ex-BBB Eliezer revelou que havia passado por uma cirurgia plástica de redução de mamas em segredo. O marido de Viih Tube contou que sofria de ginecomastia, desenvolvimento anormal das glândulas mamárias, o que aumentou o volume do seu peito e lhe causava incômodo.

Após 11 dias desde a operação, o influenciador digital apareceu em seus stories para mostrar o resultado da cirurgia. Sem drenos e com menos curativos, o pai da pequena Lua di Felice exibiu os resultados do seu corpo, que também passou por uma lipoaspiração.

Nesta segunda-feira, 4, Eli apareceu junto das enfermeiras que estão cuidando dele e aproveitou para mostrar em detalhes como anda a sua recuperação. Ele mostrou que usa uma cinta e placas que protegem os locais que passaram pelo procedimento. "Uma etapa importante do pós é usar a cinta com essas placas por pelo menos 45 dias. Eu só tiro para tomar banho", contou ele.

Em seguida, ele deu destaque para o volume do seu peito, que já está reduzido, mesmo com os inchaços do trauma da cirurgia. O ex-brother também mostrou as áreas que passaram pela lipoaspiração e restauraram sua autoestima. "Olha o volume do peito como já mudou! E ainda tá muito inchado", escreveu Eli.

Foto: Reprodução / Instagram

Eliezer é surpreendido por Viih Tube com carro novo

Mais cedo nesta segunda-feira, 4, a influenciadora digital Viih Tube surpreendeu seu marido, Eliezer, com um baita presentão! Em vídeo compartilhado em seu Instagram, a ex-BBB contou que vendeu o carro do pai de sua filha, Lua, para dar entrada na mansão que a família comprou no interior de São Paulo.

Para retribuir o gesto, Viih decidiu presenteá-lo com seu carro dos sonhos. A influencer acordou o maridão com a notícia e o levou até a garagem de sua casa. Lá, ela revelou a grande surpresa para Eli. "Eu vou fazer uma surpresa para ele agora. Quando a gente comprou a nossa casa, ele quis vender o carro dele e eu sempre fui contra e falei que não precisava, mas ele quis mesmo assim".

Ela continua: "É um gesto dele, enfim... Mas sempre achei importante estar com dois carros. Às vezes eu estou com um carro com a Lua, com bebê conforto, que acho mais seguro, e ele em outro...", justificou. "Eu pus na cabeça que iria comprar um carro para ele, já que ele fez esse gesto pela nossa família".