Diagnosticado com demência, Bruce Willis aparece em novo vídeo com Demi Moore

Rumer Willis, filha do ex-casal, divulgou momento para homenagear Bruce que completa 69 anos nesta terça-feira, 19; Demi Moore também lembrou da data

Bruce Willis completa 69 anos de idade nesta terça-feira, 19. O astro apareceu em um novo vídeo onde aparece dançando e brincando com a ex-esposa e atriz, Demi Moore, e as filhas - uma delas, inclusive, Rumer, que divulgou as imagens para celebrar a data em suas redes sociais.

Em outra publicação, o ator aparece usando filtros divertidos do Instagram. "Isso é muito você em toda a sua bobeira e glória e eu amo", disse Rumer na legenda do vídeo. A influencer ainda compartilhou um clique fofíssimo do ator famoso pela franquia ‘Duro de Matar’, paparicando o primeiro neto, a bebê Lou.

Bruce e Demi se casaram em 1987 e tiveram três filhas. Rummer, de 35, Tallulah, de 32, e Scout La Rue, de 30. O casal ficou junto por 13 anos e a separação aconteceu em 2000. Eles seguiram amigos, tanto que a estrela de ‘Ghost’ parabenizou o ex-marido em um post: "Feliz aniversário, BW! Nós te amamos e somos muito gratos por ter você", escreveu ela.

O astro de Hollywood foi diagnosticado com demência frontotemporal, uma doença sem cura, e não atua mais, vivendo recluso com a esposa, Emma Willis, e as duas filhas do casal, Mabel, de 11 anos, e Evelyn, de 9.

Mais cedo, o ator também recebeu uma homenagem da atual esposa: "Tal como vocês, nós simplesmente o adoramos. O que vocês podem não saber, mas talvez possam imaginar, é que estar envolvido nos seus braços é o lugar mais seguro neste mundo inteiro", escreveu ela. "Ele é um verdadeiro homem gentil. Com tanto amor para dar e partilhar. É o que eu consigo ver, o seu verdadeiro núcleo".

O que é demência frontotemporal?

Conhecida também pela sigla DFT, a demência frontotemporal é um grupo de distúrbios que atingem uma região específica do cérebro chamada lobos frontais do cérebro, ou seja, atrás da testa.

O distúrbio acaba provocando alterações na personalidade, comportamento e também geram dificuldade de compreender e produzir fala. Ela é uma das principais doenças neurodegenerativas e podem piorar com o passar do tempo. Normalmente elas atingem pessoas a partir dos 45 anos.