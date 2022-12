Deborah Secco conta que tomou remédios para emagrecer durante anos: ''Fruto de uma sociedade doente''

Atriz Deborah Secco fala sobre trauma na infância após morte de irmã e revela que tomou remédio para emagrecer desde os 15 anos

A atriz Deborah Secco (43) falou abertamente sobre a vida pessoal e revelou que, na busca pela perfeição, tomou remédios para emagrecer durante muito tempo.

Em entrevista à revista JP, a artista contou que o uso dos medicamentos a afetou psicologicamente e afirmou que ainda não se sente curada.

"Tomei remédio para emagrecer dos 15 até um ano depois que minha filha nasceu. Sou fruto de uma sociedade doente. Não me sinto curada, mas me policio para viver em harmonia com meu corpo", disse.

Atualmente casada com Hugo Moura (32), e mãe de Maria Flor (7), ela também comentou sobre os relacionamentos tóxicos que viveu. “Meu marido me fez entender que posso ter ao meu lado um homem que gosta dos meus defeitos, abraça meus erros e respeita minhas falhas”, contou.

Deborah Secco ainda falou que buscou essa perfeição também no trabalho e até como filha e relembrou a morte da irmã mais velha, Ana Luisa.

“Tive uma irmã mais velha, a Ana Luisa, que nasceu com vários problemas de saúde e morreu aos 5 anos, depois de muito tempo vivendo em estado vegetativo. Passei a vida tentando preencher esse buraco sendo a filha perfeita, que não faria meus pais sofrerem. Aos poucos, isso foi me dilacerando”, contou a atriz.

Deborah Secco faz reflexão sobre as críticas pelos looks usados durante a Copa

Após a final da Copa do Mundo 2022 no Catar, a atriz Deborah Secco usou as redes sociais para fazer uma reflexão sobre a polêmica de seus looks usados durante a cobertura.

A artista participou do Tá na Copa, do SporTV, e foi criticada na web pelas escolhas das produções para o programa. Ao postar um vídeo com compilado de seus visuais usados durante a cobertura, Deborah comentou sobre as críticas machistas que recebeu. "Domingo encerrei a temporada de looks do #TáNaCopa no @sportv, de que tive a honra de participar e onde me diverti todos os dias. 2022 quase acabando, mas quero deixar um questionamento sobre como estamos interpretando e julgando mulheres por causa de suas roupas. Até quando? Receber comentários machistas reforçou minha certeza do quanto a sociedade caminha a passos lentos", iniciou a famosa.