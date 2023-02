Daiana Garbin, esposa de Tiago Leifert, faz alerta no Dia Mundial do Câncer e lembra diagnóstico de filha

Filha de Daiana Garbin e Tiago Leifert, Lua, foi diagnosticada antes de seu primeiro aninho de vida com câncer raro

A escritora Daiana Garbin (41), esposa do jornalista Tiago Leifert (42), decidiu fazer um alerta para seus fãs neste sábado, 4! Conhecido como o Dia Mundial do Câncer, a apresentadora relembrou como foi com a filha Lua (2), falando sobre o acompanhamento médico para um diagnóstico precoce.

Lua foi diagnosticada antes mesmo de seu primeiro aninho de vida, com um câncer raro que é conhecido como retinoblastoma. Ele é um tumor nos olhos, que costuma ser mais comum em crianças. Atingindo a retina, ele faz com que a pupila fique branca.

“Hoje é o dia Mundial do Câncer. A doença é relativamente rara na infância e, no estágio inicial, os sintomas podem ser facilmente confundidos com outras doenças pediátricas. Entretanto, há vários sinais que podem indicar alerta aos pais e pediatras: febre sem causa aparente ou doença que não melhora, dor de cabeça frequente acompanhada de vômito, alteração repentina de visão, reflexo branco (olho de gato), nódulo ou inchaço incomum e manchinhas vermelhas na pele”, começou a escritora, na legenda da publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram.

“Se desconfiar de algo converse com seu médico. Para mais informações baixe a cartilha sobre o retinoblastoma, o link está no meu perfil. Lua tinha apenas 11 meses (esta foto foi poucos dias antes do diagnóstico) quando descobrimos, os tumores já eram grandes e nós nem imaginávamos. Fique de olho nos olhinhos das crianças e leve seu bebê ao oftalmologista nos primeiros 6 meses de vida”, finalizou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Daiana Garbin (@garbindaiana)



Na foto que a escritora utilizou para ilustrar a publicação, Daiana aparece abraçada grudadinha com Lua, com as duas sorrindo felizes, em uma foto antiga com a filha. O que chamou a atenção de muitos seguidores foi o sorriso fofo da pequena, que ainda não contava com todos os dentes, ficando a coisa mais linda desse mundo!