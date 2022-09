Daiana Garbin conta sobre o tratamento da filha, Lua

Esposa de Tiago Leifert, Daiana Garbin revela que o tratamento da filha contra o câncer ainda não tem previsão para terminar

CARAS Digital Publicado em 16/09/2022, às 12h28

A jornalista Daiana Garbin (40), que é casada com o apresentador Tiago Leifert (42), contou sobre o tratamento da filha, Lua (1), contra o câncer nos olhos, chamado de retinoblastoma. “Minha filha Lua está completando um ano de tratamento contra o câncer, e ainda não temos previsão de quando vai acabar”, disse ela à Quem. Além disso, Daiana contou sobre a campanha de conscientização contra o retinoblastoma, chamada de 'De Olho Nos Olhinhos'.

Ela e o marido decidiram se engajar na causa para promover a conscientização dos pais e cuidadores de crianças, para que fiquem atentos aos sinais e possam receber o diagnóstico no início do problema. "Eu e Tiago decidimos iniciar uma campanha de conscientização para que famílias detectem problemas oculares antes do que nós conseguimos, já que a Lua foi diagnosticada tarde (felizmente não tarde demais, mas tarde)", disse ela.

Lua invade vídeo de Tiago Leifert

O apresentador Tiago Leifert explodiu o fofurômetro das redes sociais ao mostrar um novo vídeo de sua filha, Lua, fruto do casamento com Daiana Garbin. O artista exibiu o momento em que a filha invadiu uma live que o pai estava fazendo com seus amigos.

No vídeo, Lua apareceu correndo atrás do pai e também acenou e deu 'oi' para a câmera. Na legenda, Leifert contou que a filha continua o seu tratamento contra o câncer nos olhos. “E para vocês que perguntaram como tá a Lua: tá bem! Ainda em tratamento, ainda na luta, mas tá bem. E invadindo lives”, disse ele na legenda.