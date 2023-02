Com decote, Flavia Pavanelli exibe barriga zerada e rebate críticas sobre sua aparência

Indignada, Flavia Pavanelli fez comentário ácido e posou com a barriga negativa novamente

Flavia Pavanelli (24) usou suas redes sociais nesta terça-feira, 21, para mostrar que está 100% satisfeita com sua aparência. Nesta semana, a influenciadora recebeu uma chuva de comentários negativos sobre sua recente mudança física. Despreocupada, a morena pousou novamente com a barriga negativa e rebateu a crítica de uma seguidora.

"O que fizeram com o rosto, corpo da Flavia", comentou uma internauta na publicação que rendeu a polêmica. A influenciadora não deixou barato e rebateu: "Nossa, chata você, hein querida. Quer engajamento?", escreveu indignada com os comentários sobre a sua aparência.

Em seguida, a influenciadora publicou um novo registro e posou com uma blusa decotada, colocando a barriga zerada para jogo: “Oops!…I did it again”, escreveu fazendo referência a música de Britney Spears: “Ops, eu fiz de novo”, em livre tradução, se referindo ao clique com a barriga de fora.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Flavia Pavanelli (@flaviapavanelli)

Dessa vez, os comentários positivos prevalecem na publicação: “Quem fala da tua barriga, é porque quer ter uma igual mas não consegue”, disse uma fã. “Linda, rica, magra e saudável… A inveja salta os olhos de algumas aqui, viu?”, exaltou outra.

Magérrima, fãs se assustam com barriga de Flavia Pavanelli

Tudo começou quando Flavia Pavanelli surgiu magérrima em um clique de biquíni e calça jeans para curtir um camarote no Carnaval. Os fãs da influenciadora notaram que a morena estava mais magra que o comum e ela passou a receber centenas de críticas sobre sua aparência nos comentários.

Com os registros, a atenção dos seguidores da influenciadora foram direcionados para sua magreza, deixando até mensagens de apoio e alertas para que a atriz repense os padrões de beleza que estão indo atrás: “Tadinha, quanto procedimento para caber em um padrão. Ela era tão linda natural”, escreveu um seguidor da influenciadora. “Gente, mas o que está acontecendo com a barriga dessas famosas? Será que isso é moda?”, perguntou outro.