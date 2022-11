Com apoio de Tarcísio Filho, Mocita Fagundes corre maratona em Nova York: "massagem"

Esposa de Tarcísio Filho, Mocita Fagundes encarou desafio aos 57 anos de idade nos Estados Unidos

CARAS Digital Publicado em 10/11/2022, às 12h23

O ator Tarcísio Filho (58) e a esposa Mocita Fagundes (57) estão em Nova York nos EUA para um acontecimento especial. Isso porque Fagundes correu sua sexta maratona no país.

Em uma publicação mostrando uma medalha, ela e o maridão posaram juntos para a selfie. Agora sim. Parei pra escrever. Maratona é uma coisa de gente esquisita. (risos) Completei minha sexta maratona, jurando que essa “é a última”. Mentira. Dois dias depois tava eu pensando na preparação da próxima. (risos)".

Ela contou que após o fim do esforço, vem a recompensa: A medalha na chegada coroa o esforço dos atletas amadores, como eu. O carinho, a massagem depois, o beijo orgulhoso é a cereja do bolo. Eu amo correr. Minha corrida é pra premiar minha saúde"

"Confesso que lá pelo km 35 bate um desespero pra chegar logo e as pernas não te obedecem como deveriam. (risos) Ainda acho que 21k é a distância perfeita - do esforço físico no limite “do aceitável”. Mas a gente é humano né. Querendo sempre se desafiar. Então tá. Até a próxima maratona. Londres amor? ", sugeriu ao amado.

