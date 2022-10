Claudia Rodrigues segue internada em Curitiba

Equipe de Claudia Rodrigues revela motivo para a atriz não ter sido transferida de hospital após apresentar manchas avermelhadas no corpo

CARAS Digital Publicado em 19/10/2022, às 12h53

A atriz Claudia Rodrigues segue em observação em um hospital de Curitiba após dar entrada no local com manchas avermelhadas e coceira no corpo. Ela foi hospitalizada na terça-feira, 18, e os médicos já descartaram a possibilidade de ser herpes zoster ou varíola do macaco.

Existia a possibilidade da artista ser transferida para um hospital de São Paulo, mas isso não aconteceu. A equipe dela revelou o motivo para a transferência não ter acontecido. “A Claudinha não será transferida de Curitiba para o hospital Albert Einstein, pois existe um risco de piora da atriz no trajeto devido a inflamação generalizada. Mesmo tomando as medicações para conter as reações, não obtemos resultados esperados, permanecendo com as manchas avermelhadas em todo o corpo, ainda com coceiras e incomodo, além de outros sintomas recorrentes a esclerose múltipla”, informaram em comunicado.

Claudia Rodrigues tem a companhia de sua namorada, Adriane Bonato, durante o período no hospital.