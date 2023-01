Christiane Torloni revela momento difícil com a saúde do pai

Christiane Torloni grava vídeo para falar sobre o estado de saúde de seu pai, que sofreu um problema grave de saúde no início do ano

A atriz Christiane Torloni (65) surpreendeu seus fãs ao revelar que seu pai, Geraldo Matheus, sofreu um grave infarto do miocárdio. Ela contou que o susto com a saúde do pai aconteceu no dia 4 de janeiro e ele está se recuperando aos poucos.

Em um vídeo no Instagram, a artista quis agradecer pelo carinho que recebeu dos amigos e fãs durante este momento difícil de ter que se preocupar com a saúde do pai. “Oi, meus queridos. Boa tarde, estou passando aqui para agradecer de coração as mensagens de carinho, de amor, de fé, que nós, eu e minha mãe e meu pai temos recebido. Algumas pessoas sabem que meu pai sofreu um infarto grave no dia 4 de janeiro e, a partir dali, tem sido uma grande luta”, disse ela.

E completou: “Ele é um guerreiro e está se recuperando. Se Deus quiser, logo ele estará em casa. Minha mãe, que é um rochedo, está firme e agradecida a nós todos... Muito obrigado pelo afeto e corrente de amor”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Christiane Torloni (@christorloni)

Christiane Torloni conta sobre seus 50 anos de carreira

Em entrevista na Revista CARAS, Christiane Torloni contou sobre a celebração dos seus 50 anos de carreira nas artes. "Estou preparando um livro de memórias, mas tive que fazer uma pausa por conta do ritmo da vida! Esses dias achei meu primeiro recibo de trabalho, aos 13 anos! As coisas só não aconteceram de forma mais efetiva porque meus pais não deixaram, eles são de uma geração que sofreu muito. Na época em que minha mãe começou, por exemplo, atrizes e prostitutas tinham uma carteira tirada na delegacia, como prestação de serviço", contou ela.

Ao ser questionada se mudou ao longo dos anos, ela disse: "Eu me reconheço a mesma! E olha que raios e tsunamis já passaram pela minha vida. Nesse processo é importante a gente não se perder e não desistir de você. A gente pega caminhos errados, faz bobagens, mas se não morre com elas, ao menos, se fortalece".