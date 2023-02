Casimiro passa por cirurgia de emergência e ficará ausente de lives

Jornalista e streamer Casimiro avisa seguidores que ficará ausente por alguns dias por conta de cirurgia

Um dos maiores streamers do Brasil, Casimiro Miguel (29) ficará longe das suas famosas lives pelos próximos dias por conta de uma cirurgia de emergência que teve que passar. Na última quarta-feira, 1, o jornalista foi submetido à uma remoção de vesícula, depois de sentir muita dor. Ele ainda não definiu quando voltará.

“Amigos, como eu falei em live há alguns dias, eu tive algumas crises de dor na vesícula e precisei fazer uma cirurgia de emergência hoje. A cirurgia terminou agora a pouco e correu tudo bem. Em breve to de volta nas lives, tá? Beijos!”, escreveu o streamer, em sua conta oficial no Twitter.

No último sábado, 28, ele já havia deixado de fazer uma live por conta das dores que sentia, chegando a ir para o hospital. Já na tarde desta quinta-feira, 2, Casimiro atualizou seu estado de saúde para seus fiéis seguidores. “Já estou em casa estou peidando pra cacet* obrigado pelas mensagens, beijocas”, disse ele.

Casimiro Miguel irá transmitir o Mundial de Clubes e tentou contar com Galvão Bueno na transmissão

O narrador esportivo Galvão Bueno recusou o convite de Casimiro Miguel para narrar o Mundial de Clubes, que contará com a participação de times como Flamengo e Real Madrid. Segundo o Notícias da TV, ele negou por questões pessoais e outros compromissos empresariais. Galvão tem conversado com a empresa que gerencia a carreira de Casimiro, a Livemode, para outros projetos na internet desde o ano passado. Porém, se as ideias com o narrador saírem do papel, só serão colocadas em prática a partir de abril