Carol Dias é operada às pressas após sentir fortes dores no corpo

Ex-Panicat Carol Dias atualiza seguidores sobre seu estado de saúde após passar por cirurgia de emergência

A ex-Panicat Carol Dias (34) deu um susto em seus seguidores nesta terça-feira, 28. Em seu Instagram, a influenciadora compartilhou uma foto na cama de um hospital e revelou que precisou ser operada às pressas após sentir fortes dores no corpo durante o final de semana. Diagnosticada com apendicite, ela relatou os detalhes do ocorrido.

“Quinta feira, joguei beach tennis a tarde e quando cheguei em casa estava tão cansada que parecia que meu corpo queria apagar. Só queria dormir, sabe? Como eu me conheço bem, ali já acendeu uma luzinha na minha cabeça de que havia algo errado”, Carol iniciou o texto e contou que passou o final de semana tentando se recuperar.

“Continuei sentindo sintomas como dor de cabeça, uma dor na barriga, muito cansaço, sono e muito enjoo. Aí decidi vir ao médico com a minha irmã e jurava que não seria nada. Achei que era uma virose. Fiz os exames e descobri que era apendicite. Então, no domingo mesmo, já fiquei internada e operei ontem”, a influenciadora revelou o diagnóstico.

Por fim, Carol acalmou os seguidores: “Agora já estou me recuperando graças a Deus”, e finalizou o texto com um conselho: "Muitas pessoas não escutam seu próprio corpo falando e muitas vezes poderíamos resolver o problema, antes que ele se torne grave. Prestem atenção nos sinais do corpo de vocês, meus amores”, concluiu.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Carol Dias (@caroldias)

Ex-panicat fala sobre pressão estética que sofria no Pânico na TV

Em dezembro do ano passado, Carol Dias, que ganhou reconhecimento enquanto participava do programa “Pânico na TV”, no elenco de "Panicats", relembrou os problemas que teve por conta da pressão psicológica da produção e do diretor, em uma conversa com Daniela Albuquerque, no programa Sensacional.

A influenciadora, que hoje trabalha com finanças, revelou que a constante cobrança para “estar sempre gostosa” acabou abalando sua saúde. “Passei muitas coisas ali, abalei muito a minha saúde. Sofria bastante (...) A gente tem que ser valorizada e acho que lá faltou a valorização da inteligência das mulheres”, desabafou.