Ex-panicat fala sobre pressão estética que sofria no Pânico na TV

Ex-panicat diz que teve problemas de saúde por pressão de programa para ‘estar gostosa’

A influenciadora Carol Dias (34), que hoje trabalha com finanças, ganhou reconhecimento enquanto fazia parte do elenco de ‘panicats’, do programa Pânico na TV. Em entrevista para a RedeTV!, ela relembrou dos problemas que teve por conta de pressão psicológica da produção e do diretor.

Ela revelou que a constante cobrança para “estar sempre gostosa” acabou abalando sua saúde. “Passei muitas coisas ali, abalei muito a minha saúde. Sofria bastante (...) A gente tem que ser valorizada e acho que lá faltou a valorização da inteligência das mulheres”, relembrou, enquanto participava do programa Sensacional, de Daniela Albuquerque.

Além disso, revelou um detalhe perturbador que um diretor do programa fazia para cobrar as integrantes. “O diretor ‘printava’ as celulites, fazia um trauma psicológico. Tenho esse trauma até hoje. Tive anorexia, bulimia e não comia. A minha família começou a estranhar, comecei a ter surtos de falta de ar. Lembro que emagreci 10kg em um mês por causa dessa pressão. As meninas tinham essa obrigação muito forte. Não era algo saudável”, comentou.

“Eu juro que achava que era coração. Falava: ‘Gente, será que o meu coração está ruim? Será que está acontecendo alguma coisa?’. Ia para o hospital três vezes na semana. Quando fui ao psiquiatra, realmente, tive [o diagnóstico de] uma síndrome do pânico. Me afastei uns 20 dias. Chegava no programa com inalador, tomando remédios fortes e até hoje eu tomo. Não tenho nenhum problema em falar sobre isso”, completou.

A entrevista completa com a influenciadora Carol Dias vai ao ar nesta quinta-feira, 15, no programa Sensacional, às 22h30 (horário de Brasília), pela RedeTV!.

"Se tivesse um buraco, você tava fora", diz ex-panicat Carol Dias sobre pressão estética

Não é a primeira vez que Carol fala sobre a pressão que sofria no programa. Enquanto participava do 4talkcast, ela revelou que deveria estar com o corpo impecável. "Quando eu entrei no Pânico, tinha um corpasso. Era bem bonito. Mas começou: 'Tem que ficar com a bunda grande'. Era uma pressão do caramba. Se tivesse um buraco, você estava fora. Tomava bronca, ficava na geladeira", desabafou.

"Vai mexendo com a mente, até hoje tenho esses reflexos um pouco de me sentir... [ter que ficar bonita]. Mas agora estou mais tranquila, não porque me cuido. Não é porque me cuido, mas você começa a estudar e vê que não é só a beleza. O foco muda, é outro padrão", disse ela.