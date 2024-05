Cantor Milionário recebe alta da UTI, diz boletim médico

Boletim médico revela detalhes do quadro de saúde do cantor Milionário durante internação após AVC isquêmico

O cantor Milionário, da dupla com José Rico, teve o seu quadro de saúde atualizado pelo Hospital Beneficência Portuguesa de São José do Rio Preto.

Ele está internado desde o dia 20 de maio e acaba de ter alta da UTI (Unidade de Terapia Intensiva). O artista está no quarto e consciente.

“O Hospital Beneficência Portuguesa de São José do Rio Preto informa que o cantor Milionário está com quadro de saúde estável. Hoje, pela manhã, ele teve alta da UTI e irá para o quarto. No momento, o paciente continua consciente, comunicativo sem presença de déficit motor ou sensitivo e alimentando-se por via oral. O paciente está internado desde o dia 20 de maio, diagnosticado pela neurologia com quadro AVC isquêmico. No quarto, ele prosseguirá com o tratamento e reabilitação com uma equipe multidisciplinar de saúde. Segundo a família, o paciente vivia um momento de estresse traumático pela perda de um ente querido”, informaram.

Boletim médico sobre Tony Ramos

Nesta quarta-feira,22, o Hospital Samaritano de Botafogo, na zona sul do Rio de Janeiro, divulgou um novo boletim médico sobre o estado de saúde do ator Tony Ramos, 75 anos. O ator recebeu alta da UTI e foi transferido para um quarto da unidade, no qual vai continua se recuperando de duas cirurgias na cabeça, realizadas em 16 e 19 de maio, para drenar hematomas subdurais

O comunicado também informa que, em seu sexto dia na unidade de saúde, Tony está acordado, lúcido e passa bem. "O Hospital Samaritano Botafogo informa que o ator Tony Ramos recebeu alta do Centro de Tratamento Intensivo (CTI), continua em evolução no quadro clínico e segue em plena recuperação. Tony Ramos está lúcido e seu estado de saúde é estável".