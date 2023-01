Cacau Protásio revela sucesso em resultado de cirurgia

Atriz Cacau Protásio não deu detalhes nem motivo de ter passado por procedimento médico

A atriz Cacau Protásio (47) resolveu compartilhar com seus seguidores nesta sexta-feira, 13, um clique no hospital, celebrando o sucesso de uma cirurgia que precisou fazer, sem dar maiores detalhes do motivo para ter feito o procedimento médico.

“Obrigada Deus! Obrigada a todos pelas orações e pelas mensagens de carinho, Deus tudo certo, já já estarei 100% Cacau de volta, agora é só me recuperar da cirurgia que foi tudo um sucesso. Obrigada Deus! Só gratidão!”, escreveu a artista na legenda da publicação em seu perfil oficial no Instagram.

Na última sexta-feira, 7, foi informado que a atriz teria que deixar de realizar sua peça de teatro 100% Cacau, por conta da necessidade de fazer uma cirurgia, precisando de repouso depois do procedimento médico. Em 2021, a famosa até chegou a ser internada e teve que realizar duas cirurgias por conta de uma grave pancreatite.

Veja a publicação da atriz Cacau Protásio celebrando o sucesso de uma cirurgia que precisou fazer:

Ver essa foto no Instagram



Cacau Protásio surge em momento divertido com o filho de Viviane Araújo: "Vai pra casa da titia"

A atriz Cacau Protásio protagonizou um momento muito fofo e divertido ao lado de Joaquim, filho de sua amiga Viviane Araújo e Guilherme Militão. Em um vídeo no Instagram, ela revela que recebeu uma ligação do pequeno, que pediu para a titia ir buscá-lo. "Tô levando, vai pra casa da titia. Faz uma chamada de vídeo pra você falar com ele", brincou ela, pedindo para Vivi mandar o leite. "Não, volta aqui", diz a mamãe coruja ao ver a amiga levando o herdeiro.

Já na legenda da publicação, Cacau comemorou o primeiro mês de vida de Joaquim, comemorado nesta quinta-feira, 6. "Hoje Joaquim completa 1 mês, amor de titia Deus abençoe muito você, seja muito feliz e abençoado, @araujovivianne e @gmmilitao vocês estão arrasando muito como pais, estão tirando muita onda, Joaquim é muito Abençoado em ter pais como vocês. Feliz 1 mês Quim de titia. Eu vou mimar você também tá", escreve ela.