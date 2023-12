Brunna Gonçalves é hospitalizada às pressas após sentir dor ‘fortíssima’

Esposa de Ludmilla, a dançarina e influenciadora Brunna Gonçalves, é hospitalizada de emergência após enfrentar dores abdominais intensas

Na última sexta-feira, 02, Brunna Gonçalves, esposa de Ludmilla, passou por um susto. Ela precisou cancelar sua agenda de compromissos às pressas após ser hospitalizada devido a fortes dores abdominais. Através das redes sociais, a dançarina e influenciadora desabafou sobre o episódio e atualizou seu estado de saúde.

A ex-participante do reality show da Globo, o ‘Big Brother Brasil’, contou que estava preparada para participar do mini-desfile como musa da Beija-Flor, quando começou a sentir as dores intensas: "Vocês não vão acreditar. Estava pronta para o minidesfile, maquiada, arrumada, mas, me deu uma dor fortíssima na barriga”, iniciou.

“Era muito forte, eu nem tava conseguindo me mexer", disse Brunna, que apareceu maquiada nos registros compartilhados no stories de seu perfil oficial no Instagram. "Tirei a roupa na hora e vim para o hospital que é aqui perto de casa”, a influenciadora mostrou que estava tomando medicação na veia após receber atendimento médico.

Na manhã deste sábado, 03, Brunna reapareceu em casa para atualizar seu estado de saúde, apesar de não ter compartilhado seu diagnóstico: “Bom dia, gente, muito obrigada pelas mensagens que vocês me enviaram, tomei a medicação que o médico passou e estou sem dor, tomara que fique assim, que não quero sentir aquela dor de novo”, ela finalizou.

Esposa de Ludmilla, Brunna Gonçalves vai parar no hospital

Vale lembrar que Brunna e Ludmilla acabaram de iniciar o tratamento para se tornarem mamães em breve. Elas começaram o processo de fertilização in vitro em uma clínica de Miami, nos Estados Unidos. Em entrevista ao Fantástico, da Globo, as artistas revelaram detalhes do planejamento para a chegada dos primeiros herdeiros.

"Nós estamos na fase dos exames. Fizemos um que para ficar pronto demora quase dois meses. É um processo longo, mas estamos muito ansiosas. Quando a gente foi nessa clínica, parecia que já estávamos grávidas, porque tivemos de fazer o ultrassom para ver se estava tudo certinho. Daqui a pouco vai ser o nosso neném ali na na tela", disse Brunna.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por LUDMILLA (@ludmilla)

Ludmilla e Brunna Gonçalves foram flagradas em momento quente:

Além dos planos de um novo herdeiro, Ludmilla e Brunna Gonçalves estão curtindo um ótimo momento no relacionamento! Elas foram flagradas aos beijos na tarde desta quinta-feira, 30, no Rio de Janeiro. O momento quente foi capturado por fotógrafos. Com biquíni finíssimos, as duas não se incomodaram com a presença dos profissionais e seguiram namorando bastante - rolou até uma mão boba.