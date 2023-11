Olha a mão boba! Ludmilla e Brunna Gonçalves são flagradas em momento quente

Ludmilla e Brunna Gonçalves são flagradas em momento quente em praia do Rio de Janeiro nesta quinta-feira, 30; veja as fotos

O casal Ludmilla e Brunna Gonçalves foi flagrado aos beijos na tarde desta quinta-feira, 30. As duas aproveitaram o dia de forte calor para namorarem bastante na praia da Reserva, no Rio de Janeiro.

O momento quente foi flagrado por fotógrafos que estavam no local. Com biquíni finíssimos, as duas não se incomodaram com a presença dos profissionais e seguiram namorando bastante - rolou até uma mão boba.

Ludmilla e Brunna Gonçalve se casaram em dezembro de 2019 na companhia da família. Na época, fotos da cerimônia impressionaram os fãs, já que as duas subiram ao altar com vestidos longos e brancos.

Nesta semana, Brunna Gonçalvesrevelou que está em processo de preparação para ser mãe. "Nós estamos na fase dos exames. Fizemos um que para ficar pronto demora quase dois meses. É um processo longo, mas estamos muito ansiosas. Quando a gente foi nessa clínica, parecia que já estávamos grávidas, porque tivemos de fazer o ultrassom para ver se estava tudo certinho. Daqui a pouco vai ser o nosso neném ali na na tela", disse ela, segundo o Hugo Gloss.

Veja:

Mãe de Ludmilla chorou com planejamento para ser avó

Mãe da cantora Ludmilla, Silvana Oliveira apareceu com lágrimas nos olhos em novos stories do Instagram. A emoção dela tem um motivo feliz: a família vai aumentar! Nesta segunda-feira, 6, Ludmilla e a esposa, Brunna Gonçalves, anunciaram que vão iniciar o processo de fertilização in vitro para realizarem o sonho de ter um filho. As duas visitaram uma clínica em Miami, nos Estados Unidos, nas últimas semanas, e devem realizar o processo em breve. Com isso, a futura vovó chorou ao comemorar a novidade.

"Vocês viram a notícia? Vocês sabem o quanto eu estava doida por essa notícia e enfim ela veio. Eu estou muito feliz, muito alegre, muito grata a Deus. Agora vem os meus babies, não é só promessa, vai vir minhas crianças! Eu vou ser a vovó Nazaré, vou raptar a criança para mim. Deus é muito bom o tempo todo, confio!”, disse ela.