Beto Barbosa anuncia a cura do câncer: ‘Tumor gravíssimo’

O cantor Beto Barbosa exibe depoimento do seu médico ao revelar que está curado do câncer após período de remissão

O cantor Beto Barbosa está radiante com a notícia de que está curado do câncer. Depois de cinco anos em período de remissão, o artista contou que alcançou a cura depois de enfrentar o tratamento contra um tumor na bexiga.

Ele fez a cirurgia para remover o tumor e também o tratamento com quimioterapia. "Obrigado meu Deus. Mais um diagnóstico de sucesso com 100% de cura. Agradeço pelas orações dos amigos e fãs ao amigo e médico Dr. Fernando Maluf e sua equipe. A fé em Deus é muitíssimo importante!!! Eu sou prova de um milagre absoluto de Deus e estou aqui contando a minha história! O Câncer tem cura", afirmou ele.

Inclusive, o médico dele, o Dr. Fernando Maluf, deu o seu depoimento e relembrou que o tumor dele era muito grave. "O Beto é uma alegria muito grande. Ele completa cinco anos desde o final do tratamento de um tumor da parte da bexiga, gravíssimo. Um tumor muito avançado na época, e que ele teve a felicidade de estar curado depois do tratamento com quimioterapia e cirurgia. É uma alegria e um incentivo para os pacientes, para mostrar que os casos de câncer podem ter cura. E aqui a gente tem um exemplo vivo de alguém que está completando cinco anos do tratamento e curado da doença”, afirmou.

View this post on Instagram A post shared by Beto Barbosa (@betobarbosa)

Beto Barbosa participou do The Masked Singer em 2022

Em 2022, Beto Barbosa interpretou o personagem Boto no programa The Masked Singer Brasil, da Globo. Na época, o cantor revelou que nunca havia tido uma experiência como essa. “Foi um desafio muito interessante e diferente, que somou na minha carreira. Eu nunca tinha feito algo do tipo, nunca nem saí em um Carnaval de rua fantasiado, então até como ator foi interessante, porque eu entrei no personagem para fazer o Boto”, explicou ele.

“Foi muito divertido participar e fiquei muito feliz e satisfeito com o resultado. Deu para mostrar um Beto Barbosa diferente do que canta lambada e forró”, completou o artista, que apresentou Menino do Rio e Vamos Fugir durante sua participação.

Inclusive, o próprio repertório foi pensado pelo cantor para combinar com sua fantasia. “As músicas que eu cantei tinham a ver com o universo do personagem. A música do Caetano eu queria muito cantar, é uma música muito bonita que eu sempre gostei. Eu me senti muito confortável com as duas músicas que apresentei”, revelou.