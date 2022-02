Beto Barbosa fala sobre participação no 'The Masked Singer': ''Deu pra mostrar um Beto Barbosa diferente''

Fantasiado como Boto, Beto Barbosa comenta trajetória no 'The Masked Singer Brasil' e revela detalhes de bastidores

CARAS Digital Publicado em 14/02/2022, às 15h34

O Boto não conseguiu cativar os jurados durante o mais recente episódio do The Masked Singer Brasil e acabou sendo desmascarado no último domingo, 13, revelando Beto Barbosa (66).

Apesar de sair cedo da competição, o cantor revelou que nunca havia tido uma experiência como essa. “Foi um desafio muito interessante e diferente, que somou na minha carreira. Eu nunca tinha feito algo do tipo, nunca nem saí em um Carnaval de rua fantasiado, então até como ator foi interessante, porque eu entrei no personagem para fazer o Boto”, explicou ele.

“Foi muito divertido participar e fiquei muito feliz e satisfeito com o resultado. Deu para mostrar um Beto Barbosa diferente do que canta lambada e forró”, completou o artista, que apresentou Menino do Rio e Vamos Fugir durante sua participação.

Inclusive, o próprio repertório foi pensado pelo cantor para combinar com sua fantasia. “As músicas que eu cantei tinham a ver com o universo do personagem. A música do Caetano eu queria muito cantar, é uma música muito bonita que eu sempre gostei. Eu me senti muito confortável com as duas músicas que apresentei”, revelou.

Com alguns chutes errados, Eduardo Sterblitch (35) acabou acertando o nome do artista antes mesmo de ser desmascarado por um pequeno detalhe que entregou sua identidade. “No primeiro programa, o Edu não adivinhou que era eu, mas, no segundo, ele já teve certeza de que poderia ser eu por causa da dancinha que eu deixei escapar. Mas eu tentei fazer de tudo para não ser nada parecido com o que eu faço. Ele está muito empenhado na competição”, disse.

Até agora, os desmascarados foram a Rosa, o Bebê e a Motoqueira, interpretados respectivamente por Gretchen (62), Dudu Nobre (48) e Letícia Colin (32).