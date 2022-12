Belo é levado para o hospital após passar mal em show

O cantor Belo foi ao hospital para passar por consulta após se sentir mal durante um show no final de semana

O cantor Belo (48) precisou procurar um médico no início desta semana após passar mal durante um show. Ele chegou a ser internado no Rio de Janeiro para passar por consulta ao se sentir mal.

O marido de Gracyanne Barbosa (39) está se recuperando dos sintomas da Covid-19. Ele foi diagnosticado com o coronavírus há alguns dias e já teve o teste negativo, mas ainda precisa de repouso.

A assessoria de imprensa do cantor informou ao Jornal O Globo que ele está em casa. “Após o último show, ele não se sentiu bem, teve febre e foi ao hospital para averiguar o que era. Os médicos explicaram que ele já não transmite mais, mas que o vírus leva até 14 dias para sair do organismo, e que esse tempo depende de pessoa para pessoa”, informaram.

Assim, Belo foi liberado do hospital e está descansando em sua casa.

Gracyanne Barbosa fala sobre ter filhos com Belo

Recentemente, a musa fitness Gracyanne Barbosa respondeu uma pergunta sobre a possibilidade de ter filhos com o cantor Belo.“Quando for o momento certo. Momento esse que só cabe a Deus saber...”, declarou ela. Então, Gracyanne refletiu que já tentou planejar o desejo de ter filhos, mas decidiu entregar nas mãos de Deus.

“Antes eu fazia planos, colocava data, tempo, mas depois entendi que tudo acontece no momento certo. E quando Deus achar que é o momento para receber essa benção, será aceito com todo amor do mundo e claro que vou compartilhar tudo com vocês”, afirmou.