Bárbara Evans revela susto com a saúde da filha: ‘Comecei a passar mal’

Mãe de três crianças, Bárbara Evans relata sufoco com a filha mais velha, Ayla, na sexta-feira e a busca por ajuda: ‘Meu coração começou a gelar’

A influenciadora digital Bárbara Evans surpreendeu ao contar que teve um susto com a saúde da filha mais velha, Ayla, de 1 ano, fruto do casamento com Gustavo Theodoro. Mãe também de gêmeos recém-nascidos, ela contou que a filha engasgou com um amendoim e ficou com a respiração difícil depois disso, dando um grande susto na família.

Nas redes sociais, ela contou que ficou preocupada com a saúde da filha e que a menina chegou a ser levada para o posto de saúde da cidade e também para um hospital em outra cidade. "Sumi porque a gente levou um susto e tanto à tarde com a Ayla. Eu não deixo ela comer amendoim, tenho medo que ela engasgue. É proibido. Só que o amendoim sem casca, aquele que vem picado na metade, algumas pessoas falam que não engasga e pode dar. Eu não dou, só que o pai dela dá. A culpa também foi minha porque eu vi e deixei. Pois bem, a menina estava comendo aqueles amendoins sem casca… Ela não chegou a engasgar e ficar sem ar, nada disso. Mas ela deu uma engasgada e, logo em seguida, vomitou. Ficou tossindo muito e eu observei que a respiração dela ficou cansada. Ela ficava tossindo”, disse ela.

E completou: "Eu deixei ela brincando e fiquei observando. Ela começou com: ‘Mamãe, dodói!’. Meu coração começou a gelar e ela com falta de ar. Eu comecei a passar mal, mas tinha que ajudar ela. A gente tem a enfermeira aqui em casa, que cuida dos meninos, ela fez a manobra na Ayla, umas três ou quatro vezes, e não saiu nada. A gente correu para levar no posto de saúde da cidade e a Ayla tem pânico de alguém de máscara e jaleco. Ela já chegou lá aos gritos. A médica tirou o jaleco, foi do lado de fora, escutou e disse que estava tudo bem. Chegou aqui e ela ainda estava com rouquidão quando respirava”.

Então, os pais levaram a filha para a casa de um médico amigo da família, que comprovou que ela estava bem. Porém, na manhã seguinte, eles decidiram levá-la para o hospital na cidade vizinha, que fica a uma hora da casa deles. Lá, ela passou por um exame de raio-x e o resultado mostrou que está tudo bem. "Foi um susto. Coração quase saiu do corpo. Fica um alerta para vocês tomarem cuidado com alimentos que podem ser que as crianças engasguem. Todo cuidado é pouco com essas coisas que engasgam”, afirmou ela, e completou: "Graças a deus não deu nada no raio-x. Está tudo certo”.

Bárbara Evans engravidou por meio da fertilização in vitro e já contou sobre o procedimento

Bárbara Evans revelou a gravidez para os fãs no dia 15 de maio e contou que espera o nascimento de dois meninos gêmeos. Ela engravidou por meio da fertilização in vitro e está radiante. Tanto que ela já contou detalhes de como foi o processo para engravidar.

“Estamos tentando já há algum tempo. Fizemos fertilização novamente. Já tínhamos alguns embriões guardados. (...) Fizemos todo o preparo, muito hormônio! Era o terceiro mês. Meu endométrio ficou bom quando eu estava com 53 quilos. No sexto dia após a transferência, eu acordei 7h da manhã e tive um sonho que estava grávida de gêmeos e fiz o teste. Deu positivo. Comecei a ter um corrimento marronzinho e a médica falou que era comum em gêmeos. No sétimo dia pós-transferência, eu fiz o exame de sangue e estava mais alto do que na época da Ayla. Tive um sangramento real, ficou sangrando o dia inteiro. Esse sangramento podia ser um deles que estava descolando. Só que a gente não achou o que era, de onde estava vindo o sangue. Eu fui refazer o beta e deu 11 mil, levei um susto, mas fiquei muito feliz. Estou grávida de dois bebês. Esperamos dar seis semanas, que é onde o coração começa a bater e vimos que está tudo certo. Está tudo certo, tudo bem”, disse ela.

Logo depois, Bárbara Evans contou que, antes de colocar os embriões no útero, realizou um exame nos embriões para ver a possibilidade de genes que possam indicar doenças. Com isso, ela descobriu que os embriões tinham genes cancerígenos. “A gente fez as biópsias em todos os embriões e também para o gene cancerígeno. O que aconteceu? A gente usou todos os que não tinham nada genéticamente. Nós optamos por colocar os meninos, tinham dois meninos e duas meninas, por causa da doença genética, que em menino é mais difícil ter o câncer de mama do que em mulher. Todos os quatro eram portadores do gene cancerígeno e por conta disso a gente preferiu colocar os meninos porque a chance de ter o câncer é mais difícil. Agora estou grávida de dois meninos”, disse ela, que ainda explicou: “Por se tratar de doença, foi permitido divulgar o sexo para a gente. Foi por isso que a gente soube o sexo antes”.