Atriz do filme 'As Crônicas de Nárnia' teve infecção 'carnívora'

Atriz de 'As Crônicas de Nárnia', Georgie Henley revela problema grave de saúde em sua pele: 'Quase tirou a minha vida'

CARAS Digital Publicado em 30/10/2022, às 16h24

A atriz Georgie Henley, que interpretou a personagem Lúcia na saga As Crônicas de Nárnia, surpreendeu ao revelar que foi diagnosticada com uma infecção 'carnívora'. Ela revelou que sofreu com fasciíte necrosante, que é causada por uma bactéria que danifica os tecidos do corpo.

Ela contou que ficou com cicatrizes no corpo por causa da doença, que ela descobriu aos 18 anos de idade. Agora, ela decidiu falar sobre o assunto.

"Quando eu tinha dezoito anos e na minha sexta semana de universidade, contraí fasciíte necrosante, uma infecção rara e punitiva que quase tirou minha vida e causou estragos em todo o meu corpo. Para evitar a amputação da minha mão e braço esquerdos, fui submetida a uma extenuante cirurgia invasiva e, posteriormente, uma extensa cirurgia reconstrutiva que resultou em uma série de enxertos de pele e cicatrizes. Levei muito tempo para me curar tanto física quanto mentalmente, mas esperava que um dia houvesse o momento certo para falar sobre o que aconteceu. Hoje é um começo", disse ela.

Logo depois, ela contou sobre as cicatrizes. "Nos últimos nove anos, tenho sido aberta sobre minhas cicatrizes em minha vida pessoal, mas as escondi inteiramente em qualquer contexto profissional: usando bandagens ou coberturas, maquiagem no set e no palco, mangas compridas sempre que podia ser fotografado, calças para que eu pudesse enfiar a mão no bolso. A indústria da qual faço parte geralmente se concentra em uma ideia muito estreita do que é considerado ‘perfeição’ estética, e eu me preocupava que minhas cicatrizes me impedissem de conseguir trabalho. A verdade é que não existe 'perfeição', mas ainda convivo com a vergonha de me sentir diferente, exacerbada pelas expectativas que surgiram com o início da minha carreira em tenra idade", declarou.

"Mas minhas cicatrizes não são algo para se envergonhar. Elas são um mapa da dor que meu corpo suportou e, o mais importante, um lembrete da minha sobrevivência. Elas não afetam minha capacidade como atriz e tenho orgulho de ser uma pessoa que tem cicatrizes visíveis nesta indústria", contou.

Por fim, ela fez agradecimentos. "Gostaria de agradecer ao hospital de Addenbrooke por seu atendimento excepcional. Quero agradecer à minha família e amigos por seu amor e apoio duradouros durante os momentos mais difíceis, principalmente meus pais que enfrentaram todas as tempestades comigo, não importa o quão devastadoras sejam. Obrigado aos meus agentes e às pessoas que me contrataram nos últimos nove anos, que nunca viram minhas cicatrizes como um problema e respeitaram quem eu era como pessoa e atriz. Por fim, obrigado a todas as pessoas que estão lendo isso e apoiando a mim e ao meu trabalho, isso realmente significa mais do que você pode saber. Tenho certeza de que falarei mais sobre minhas experiências no futuro, mas hoje estou simplesmente feliz por me sentir, pela primeira vez em muito tempo, finalmente livre", escreveu.