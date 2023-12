Atriz da série The Big Bang Theory está livre do câncer. Saiba mais

Atriz da série The Big Bang Theory, Kate Micucci anuncia que está livre do tumor após passar por cirurgia com resultado positivo e comemora

A atriz Kate Micucci, que atuou na série The Big Bang Theory, anunciou que está livre do câncer. Ela foi diagnosticada com um tumor no pulmão há poucos dias e passou por uma cirurgia para removê-lo. Agora, a estrela contou que o procedimento deu certo e ela está livre da doença.

A novidade foi anunciada por ela nas redes sociais. “Olá pessoal. Eu só queria agradecer a todos vocês pelos bons votos e por todo o amor que recebi na semana passada. Significou muito para mim e realmente veio em um momento que eu precisava, então obrigada. Tenho uma ótima notícia: estou livre do câncer”, disse ela.

E completou: “A cirurgia da semana passada foi ótima. Todos os exames mostraram que funcionou, não preciso fazer nenhum outro tratamento. Muito obrigada a todos os meus médicos e enfermeiras e a todos que cuidaram muito bem de mim. E obrigada por descobrir isso cedo, porque tenho muita sorte e sei disso”.

Agora, ela planeja passar o Natal com seu filho de 3 anos e se sentindo mais leve com o resultado da cirurgia.

Na semana passada, Kate Micucci relembrou como descobriu o tumor. “É muito estranho porque nunca fumei um cigarro na minha vida, então foi uma surpresa. Mas também acho que isso acontece e a melhor notícia é que foi precoce. Estou bem”, afirmou ela, e completou: “Tive uma coisa em meus exames de sangue que ficou muito alta. Então procurei um médico e fiz mais exames. Examinei meu coração e foi aí que a mancha em meu pulmão foi notada”, disse ela, que teve uma inflamação diagnosticada em seu exame de sangue.

Preta Gil anunciou fim do tratamento contra o câncer

A cantora Preta Gil anunciou que está curada do seu câncer no intestino. Através de suas redes sociais, a filha de Gilberto Gil celebrou o fim do tratamento contra o tumor e confirmou que está em remissão da doença.

Diagnosticada no início de 2023, a artista passou por um longo tratamento, que incluiu procedimentos cirúrgicos para a retirada das células cancerígenas e para a reconstrução de seu intestino. Em vídeo compartilhado em seu perfil oficial do Instagram, Preta confirmou o fim do tratamento com um sorrisão no rosto.

"Amores, finalmente fazendo este vídeo tão esperado para vocês. O vídeo que eu digo, com todo o meu coração e com todo o aval dos médicos, venci o câncer do intestino! Venci essa batalha junto com a ajuda de Deus, dos meus orixás, das minhas santinhas, do amor de vocês, da minha família, e a competência irreparável dos médicos. Estou aqui para contar para vocês que acabou meu tratamento oncológico", contou.