Atriz da novela ‘Quanto Mais Vida, Melhor’ passa por cirurgia: 'Bomba-relógio em meu rosto'

A atriz Marcella Maia, que atuou em ‘Quanto Mais Vida, Melhor’, revela que foi vítima do silicone industrial e precisou ser operada

A atriz Marcella Maia, que interpretou a personagem Morte na novela ‘Quanto Mais Vida, Melhor’, passou por uma cirurgia de emergência no rosto. Ela contou que passou por um procedimento estético há alguns anos e aplicaram silicone industrial em seu rosto. Agora, ela precisou ser operada para retirar um tumor da face.

“Me injetaram há 13 anos um produto tóxico. Eu não sabia, eu fui enganada, não me importa que as pessoas digam essas coisas. Não é por estética. Mesmo com todos esses problemas de saúde, mesmo com tudo isso, eu lancei minhas músicas”, disse ela.

Então, ela contou sobre a cirurgia. “Eu trabalhava em uma agência de modelo, e eu aceitei a proposta de uma clínica para aplicar ácido, para ter um rosto mais assimétrico. Era muito nova, a princípio me disseram que era ácido hialurônico, mas me enganaram. Descobri agora, depois de 13 anos que era o silicone industrial. Eu quase morri, foi tirado um tumor gigante. Eu quase fiquei cega”, afirmou.

Na legenda do vídeo, ela ainda desabafou sobre o ocorrido. "Hoje decidi abrir meu coração sobre o que tem acontecido comigo. Como foi noticiado, fiz uma cirurgia de emergência na Colômbia. Há alguns meses, descobri que fui vítima do silicone industrial há 13 anos, como explico no vídeo. Essa gravação é um desabafo, mas também um alerta a todas as jovens que, devido à pressão estética, acabam fazendo procedimentos estéticos sem antes pesquisar as técnicas e os profissionais. Por sorte, o pior não aconteceu comigo, mas eu estava com uma bomba-relógio em meu rosto. Prestem muita atenção e cuidado com o silicone industrial", escreveu.

