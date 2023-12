Ator de Pantanal, Drico Alves é internado: ‘Poderia ser mais grave’

Drico Alves, que atuou em A Força do Querer e Pantanal, é internado após passar mal e revela qual foi o diagnóstico: ‘Vacilei'

O ator Drico Alves, que atuou nas novelas A Força do Querer e Pantanal, da Globo, contou que foi internado às pressas nesta semana. Ele precisou ficar alguns dias hospitalizado após ter uma evolução negativa de sua diabetes. O rapaz contou que não tomou a insulina por alguns dias e isso desenvolveu um problema em seu organismo, o que o levou a ser internado.

Drico foi diagnosticado com cetoacidose diabética, que aconteceu pela falta de insulina em seu corpo enquanto ele estava com um quadro viral. Agora, ele já recebeu alta hospitalar e está em casa .

"Deixa eu explicar o que aconteceu. Há uns quatro ou cinco dias, eu comecei a ter sintomas de um quadro viral, dorzinha no corpo, dor de cabeça, nada demais. Mas durou uns dois dias, passou. Na sexta-feira, eu estava bem. Só que chegou na sexta à noite, de madrugada, dormindo, eu piorei, só que com outros sintomas. Eu comecei a sentir uma azia gigante, vomitei muito, tentei dormir e não consegui. Vomitei água, vomitei o meu corpo inteiro. E só aí fomos no hospital”, disse ele.

E completou: "Cheguei no hospital, colhi o sangue e o médico veio me dar o veredito. O que aconteceu? Eu desenvolvi um quadro de cetoacidose diabética. Vascilei, viajei na maionese. Eu sou diabético e, nesse tempo que eu estava com o quadro viral, eu não apliquei a insulina. Então, eu fiquei uns dois dias sem insulina no corpo e com o vírus. O meu corpo precisando de mais energia e sem ter de onde tirar, sem insulina nenhuma no corpo e isso é muito grave. Poderia acontecer coisas mais graves se eu tivesse ido para o hospital na hora certa. Eu já estou bem”.

Por fim, ele deu um conselho para os jovens que também são diabéticos. "Queria dizer para a galera que é diabética algumas coisas: primeiro, nunca deixem de aplicar a insulina; e a outra parada é, se você tem alguma condição pré-existente, qualquer coisa que você sinta, tem que ir no hospital, porque pode estar acontecendo alguma outra coisa no corpo”, declarou.

Zé Neto fala de sua recuperação após acidente

O cantor sertanejo Zé Neto, da dupla com Cristiano, surgiu nas redes sociais nesta segunda-feira, 18, para tranquilizar os fãs sobre o seu estado de saúde durante a recuperação do acidente de carro que sofreu há poucos dias. O artista revelou que teve o seu retorno no médico e fez novos exames.

Com isso, ele recebeu a notícia de que as fraturas nas costelas já estão cicatrizando, mas ele continua um pouco ofegante.

"Acabei de sair do médico. Acabei de fazer os exames de retorno no médico, fiz outra tomografia. Graças a Deus, as costelas já começaram a calcificar. A fratura está com o trauma ainda da lesão, o pulmão está contundido. Ainda estou ofegante, ainda meio ruim para falar, mas Graças a Deus, dos males o menor”, disse ele.

Logo depois, ele confirmou que voltará a fazer shows no dia 28 de dezembro. "Até dia 28 eu já vou estar zero bala para voltar aos palcos do Brasil. Eu já estou morrendo de vontade, vocês não sabem a saudade que eu estou de cantar para vocês. Passando para tranquilizar e agradecer todas as orações e momentos de carinho”, afirmou ele.