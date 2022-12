Ator de ‘Avatar’ recebeu ultimato de esposa sobre luta contra alcoolismo

Ator de ‘Avatar’, Sam Worthington é casado com modelo Lara Worthington desde 2014

O ator mundialmente conhecido por “Avatar” (2009), Sam Worthington (46), decidiu se abrir sobre seu problema contra o alcoolismo em uma entrevista para a revista Variety. Atualmente de volta ao seu papel como Jake Sully, em “Avatar: O Caminho das Águas”, ele falou sobre como sua esposa foi importante no processo.

“Eu não gostava de quem eu era. Beber me ajudava a encarar o dia. Isso está enraizado na sociedade australiana. Nós não falamos sobre alcoólicos anônimos e coisas do tipo. Não reconhecemos como uma doença e não aceitamos que algumas pessoas funcionam de formas diferentes”, revelou.

Sam ainda explicou que essa necessidade de beber surgiu da dificuldade emocional de encarar a fama gerada pelo primeiro filme da saga de James Cameron. “Eu surtava quando alguém me pedia uma foto ou tirava uma foto minha. Se alguém chegava perto de mim a minha ansiedade explodia”, lembrou. O ator já foi detido por agredir um paparazzi, em 2014. “Quanto mais eu bebia, mais emotivo e errático eu ficava. Não acho que eu ficava exatamente mau, mas eu poderia ficar agressivo e petulante”, acrescentou.

Ele ainda revelou que a esposa, a atriz e modelo Lara Worthington (35), foi peça importante para que ele procurasse ajuda. Foi só após um ultimato da amada, com quem é casado desde 2014, e tem dois filhos, Rocket e Racer, que ele realmente foi atrás do tratamento. “Você pode fazer o que quiser, mas eu não preciso ficar presa a isso”, disse ela para Sam, à época em que tudo aconteceu.

'Avatar 2': Kate Winslet aprendeu a ficar submersa com maior especialista do mundo

Para viver suas personagens em "Avatar 2", as atrizes Zoe Saldanã, Sigournet Weaver e Kate Winslet tiveram que viver um treinamento para aguentar ficar sem respirar um bom tempo em baixo d'água. "Você diz ao seu chefe, 'Sim, com certeza, estou tão animado', e então é um horror completo, tipo, 'O que eu vou fazer?' Na melhor das hipóteses, você vai sair com uma aptidão totalmente nova, mas eu estava com medo'", confessou, Saldanã em uma entrevista ao New York Times.

A vencedora do Oscar, Kate Winslet, porém, bateu o recorde com tempo de sete minutos. "Kate é um demônio para a preparação, então ela se agarrou ao mergulho livre como algo em que ela poderia construir seu personagem. O personagem de Kate é alguém que cresceu debaixo d'água como um Na'vi adaptado ao oceano - eles são tão fisicamente diferentes dos Na'vi da floresta, que quase os classificaríamos como uma subespécie", contou o diretor.