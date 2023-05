Após internação, Yudi Tamashiro desabafa: 'Meu corpo iria cobrar'

Yudi Tamashiro reaparece na internet e desabafa sobre internação: 'A idade chega para todos'

O artista Yudi Tamashiro (30) reapareceu nas redes sociais poucos dias após ter sido internado com quadro de síndrome de burnout e desabafou com os fãs sobre a sua recuperação. Ele contou que está mudando a sua rotina para não chegar ao quadro de cansaço de antigamente.

Em um post nas redes sociais, o rapaz apareceu em selfies na academia e contou que pretende cuidar mais do seu corpo e da mente.

"A nossa vida é um Eterno Ensino, aprendizado rumo a eternidade. Aprender e ensinar sempre. Pior que cair é não se levantar. PIOR QUE ERRAR É NÃO APRENDER COM OS ERROS. Caindo, entendi que não tenho mais 16 anos para ficar virando noites trabalhando e achando que no dia seguinte eu resolveria o cansaço com ENERGÉTICO e que o meu corpo iria me cobrar só mais pra frente, só que não é assim que funciona mais", disse ele.

E completou: "A idade chega para todos, sei que muitos irão dizer que sou novo ainda, sim eu sou novo, só que não para rotina que eu estava levando minha vida, hoje estou aqui na academia cuidando do meu corpo e espírito. Me sinto mais forte depois de tudo isso, sou feito de cicatriz e gratidão. E hoje agradeço por mais um dia de vida. AGORA ME SINTO MAIS QUE VIVO DO QUE NUNCA".

Yudi Tamashiro revela detalhes da internação

Há poucos dias, Yudi Tamashiro deu mais detalhes sobre a sua internação. "Há dois dias, eu senti um formigamento muito forte aqui na minha mão esquerda, minha boca seca e um aperto no meu estômago e um nível de estresse altíssimo. Me bateu um desespero porque alguns amigos já infartaram. Minha família ficou desesperada e me mandaram para o hospital. Realmente estava com estresse muito alto, tive problemas com isso", explicou.

"Ali no hospital eu tive uma conversa com Deus ele me disse: 'meu filho levanta e continue caminhando, mas entenda que é tudo no meu tempo'.Estou passando por uma transformação em minha vida. Sou artista e vivo disso há muitos anos, desde os meus sete anos, mas eu fiz uma escolha... Resolvi ser empresário também e é nesse momento que eu me encontro, novos desafios, nova fase. Eu pensava que seria fácil, mas são novos desafios e cobranças", ressaltou ele.