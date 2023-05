Aos 66 anos, Fafá de Belém conta segredo de beleza e jovialidade

Cantora Fafá de Belém contou quais procedimentos faz para manter vitalidades na terceira idade

A cantora Fafá de Belém (66) contou quais procedimentos realiza para se manter jovem e disposta. No Instagram, ela contou que realiza os tratamentos no Pará.

"Quero falar um pouco sobre saúde. São recorrentes as mensagens que recebo por aqui, perguntas em entrevistas, em conversas pela vida, que as pessoas me dizem que ficam impressionadas com a minha vitalidade, com esse meu jeito de não parar nunca e estar sempre disposta e bem", introduziu o assunto.

"Eu sou assim porque tenho pelo mundo pessoas que cuidam de mim, que zelam pela minha saúde. E há 25 anos, eu redescobri os tratamentos de naturopatia, fitoterapia, medicina natural", explicou.

"Quando eu chego em Belém, é aqui que eu mergulho. Para quem queria saber esse meu segredo, é aqui que eu venho", contou mostrando os profissionais responsáveis pelo tratamento.

Recentemente, a cantora homenageou o pai de seus filhos, Raul Mascarenhas. Em uma foto do músico em frente à Torre Eiffel, em Paris, na França, Fafá escreveu na legenda: "Nós nos conhecemos e namoramos durante quase 1 ano sem que ninguém soubesse. Eu não gosto de expor minha vida pessoal, mas desde o primeiro momento, eu entendi que ele seria o pai dos meus filhos. Ainda não sabia se seria uma menina, um menino... aí, durante a gravidez eu tive certeza de que seria uma menina, e eu tenho certeza de que não nos encontramos à toa".

