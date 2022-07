Aos 29 anos, Gabi Luthai revela problema de saúde: ''A dor no peito era algo sério''

Gabi Luthai é hospitalizada após curtir a festa de Luísa Sonza, em São Paulo, e descobre problema de saúde

Eita! Gabi Luthai (29) deu um susto nos seguidores nesta quarta-feira, 20, ao revelar que está com um sério problema de saúde. Após passar uma semana sentindo dores no peito, ela descobriu um início de pneumonia.

A influenciadora digital usou seu Instagram para contar a notícia. Depois de deixar a festa de Luísa Sonza (24), que rolou na segunda-feira, 18, a esposa de Teo Teló se dirigiu ao hospital para tentar descobrir o que estava rolando.

Nos Stories, ela postou fotos enquanto ainda estava no pronto-socorro e até fez uma brincadeirinha. “Medicação e exames… E não, não bebi demais na festa. Eu estou com dores há uma semana”, disse.

Mais tarde, ainda através dos Stories, a cantora explicou melhor o que aconteceu. “Um dia está na festa da Luísa fazendo bate e volta em SP e no outro está no hospital descobrindo que está com início de pneumonia”, revelou. “Já estou medicada e hoje vou tirar o dia para repousar, porque né… Tive que remarcar gravação de conteúdos de publicidade… Aiai, difícil, mas necessário”, desabafou em seguida.

Luthai ainda publicou, em seu feed, uma sequência de cliques feitos durante a festa de aniversário da dona do hit Cachorrinhas e ressaltou sua frustração com o problema de saúde. “Em um dia está sendo cadelinha da Lulu e no outro está no hospital descobrindo que a dor no peito era algo sério. Aí gente, só eu mesmo! Quem vai sozinha pro pronto-socorro? Eu também… Vou repousar aqui por hoje, porque estou precisando!”, falou.

