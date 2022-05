Ao postar selfie, Projota revela que está bem consigo mesmo após perder 8 quilos

Projota se abre com os internautas depois de perder 8 quilos e recebe muito apoio

CARAS Digital Publicado em 29/05/2022, às 19h13

Projota (36) fez uma postagem rara em seu Instagram neste domingo, 29.

Após dar mudada em seu estilo de vida, o rapper revelou que finalmente está se sentindo bem consigo mesmo.

Ele compartilhou um registro, que é uma selfie, no qual apareceu dentro do carro e com a cara bem séria.

Como legenda, o marido de Tamy Contro (30) se abriu: “Só estou postando porque há muito tempo eu não me sentia bem comigo, como tô me sentindo agora… E já não via sentido em tirar foto de mim mesmo”, começou.

“Mas, quem está acompanhando os Stories está vendo que estou muito melhor agora, me cuidando em todos os sentidos, e lá se foram 8 quilos e eu mereço pedir esse biscoito porque sim! Bom domingo pra nós!”, desejou ao final.

Alguns ex-parceiros de confinamento do BBB 21 deixaram comentários no post. “Que orgulho!”, admitiu Arthur Picoli (27). “Pra cima, irmão”, falou Fiuk (31).

Os internautas também demonstraram apoio ao artista. “Bom te ver bem”, “você é incrivelmente incrível”, “você é gigante”, “força, paizão” e “determinação é tudo”, disseram.

Veja a imagem publicada por Projota para falar sobre estar bem consigo mesmo: