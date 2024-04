André Marques relata dificuldades em largar vício e comemora: 'Um mês limpo'

Em um breve desabafo, o ator André Marques abriu o coração e falou sobre as dificuldades em abandonar um vício

O ator e apresentador André Marques dividiu com o público neste domingo, 14, uma questão envolvendo sua vida pessoal. Através de seu Instagram oficial, ele revelou que decidiu parar de fumar cigarros e contou um pouco como está se sentindo após conseguir completar 30 dias sem o vício.

Em um vídeo, André Marques falou que chegava a fumar de três a quatro maços de cigarros por dia. "Hoje completa um mês que parei de fumar. É bem difícil, engordei uns quatro, cinco quilos, estou mais ansioso do que eu já sou", declarou o famoso no registro.

Apesar das dificuldades, o artista ressaltou que decidiu compartilhar seu relato para incentivar outras pessoas que também passam pela mesma situação. De acordo com ele, o objetivo é mostrar que, por mais difícil que seja, não é impossível abandonar o vício.

"Eu também não acreditava. Tem a dependência química, dependência psicológica, uma luta contínua. Hoje, completo um mês limpo, sem cigarro. As pessoas mais próximas de mim que estão orgulhosas e impressionadas. Então, compartilha essa mensagem com aquele seu amigo que você quer que melhore de saúde, que pare de fumar, porque realmente, é possível, sim" concluiu André Marques.

Na legenda da publicação, ele falou um pouco mais sobre a decisão em dividir uma parte de sua vida pessoal com os fãs. "Pensei muito se falava sobre isso ou não! Mas senti que era realmente importante! Compartilhe com quem precisa parar… tentar... lutar!", escreveu.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Andre Marques (@euandremarques)

André Marques fala sobre período longe da TV

O ator e apresentador André Marques falou sobre a sua vida fora da TV aberta depois de encerrar o contrato com a Globo. Em entrevista no Pod People, ele contou que juntou o dinheiro suficiente ao longo de sua trajetória para ter uma vida tranquila atualmente.

"Ganharia mais dinheiro se tivesse na TV aberta. Poderia dizer que sim. Mas eu fiz um pé de meia e não vou passar necessidade até o dia em que Papai do Céu me chamar e nem as minhas cachorras. Estou na ativa. As pessoas associam sucesso sempre a grana. E se você não faz sucesso está sem grana. Na verdade, todo mundo quer ficar famoso para ganhar grana. E a longo prazo, coisas interessantes, talvez vão te dar menos grana do que as baboseiras que dão muita grana", disse ele.

André Marques deixou a TV Globo no primeiro semestre de 2022. O contrato dele não foi renovado com a emissora depois de 27 anos de trabalho. O último programa comandado por ele na emissora foi o É De Casa.