Anderson Leonardo, do Molejo, segue tratamento durante luta contra o câncer

Lutando contra o câncer, Anderson Leonardo, do Molejo, faz tratamento de imunoterapia e está em casa

O cantor Anderson Leonardo, vocalista do Molejo, está em tratamento de imunoterapia contra o câncer inguinal, que foi descoberto há alguns meses. Nesta semana surgiram rumores de que ele teria sido internado com dores e incômodos. Porém, a equipe dele desmentiu.

Por meio de sua assessoria de imprensa, ele informou que está em casa e seguindo o seu tratamento.

"A assessoria do Grupo Molejo vem informar que as notícias que estão sendo vinculadas, sobre nosso cantor ANDERSON LEONARDO ter sido internado não procede. Ele segue em tratamento oncológico, mas está em casa e respondendo muito bem ao tratamento de imunoterapia", informaram.

View this post on Instagram A post shared by Grupo Molejo (@molejooficial)

Qual foi o câncer de Anderson Leonardo?

O cantor Anderson Leonardo, do Molejo, foi diagnosticado com câncer inguinal, que atinge a região da virilha, em 2022. Ele fez o tratamento, mas o tumor voltou na região dos testículos e ele segue sua luta contra a doença.

Há pouco tempo, ele desabafou sobre o tumor. "Quando vi que estava voltando a inchar, reparei que estava inchando em outra região. Está muito inchado. É f*da para colocar uma roupa, muito complicado. Esses dias eu fui tocar e vi que um casal ficou me olhando. Eu queria entrar num buraco. O casal saiu, senti que foi comentado, sabe?", questionou ele ao podcast 'Rocinha Cast'.

"Eu ficava tentando puxar a camisa. Mas agora estou usando uma camisa mais longa. Comecei a ficar preocupado com isso. Cheguei no camarim e comecei a chorar. É f*da para mim", desabafou ele, que completou: "Estou me preparando para uma nova fase, mas estou legal. O meu câncer é um câncer raro, que eu já consegui controlar. Mas sempre tem a possibilidade de ele irradiar para outro lugar. Essa semana foi muito pesada para mim, mas já conversei com a galera do grupo e vou enfrentar isso".