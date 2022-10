Anderson Leonardo, do Molejo, dá início ao tratamento contra o câncer

Animado, Anderson Leonardo, cantor do grupo de pagode Molejo, se vê esperançoso para a cura

CARAS Digital Publicado em 25/10/2022, às 17h22

O cantor Anderson Leonardo (50), vocalista do grupo de pagode Molejo, deu início ao tratamento contra o câncer. Animado e com bom humor, ele contou em suas redes sociais que caminhará para a cura da doença, que descobriu há quase duas semanas atrás.

“Vamos começar o tratamento, graças a Deus, na paz de Deus. Vamos à cura”, disse Anderson, feliz e esperançoso, em um story publicado em sua conta oficial no Instagram.

Foi no dia 13 de outubro que o cantor chegou a comunicar que teria sido diagnosticado com câncer. "Aos amigos, fãs e contratantes informamos que nosso cantor Anderson Leonardo após uma bateria de exames foi diagnosticado com tumor primário oculto (câncer), o mesmo já está em tratamento e esclarece que todos os compromissos e agenda com o Grupo Molejo serão mantidos", dizia o comunicado oficial.

Compartilhado tanto pelo cantor, quanto pelo grupo Molejo, as postagens pediam orações ao vocalista, além de energias positivas para que o artista conseguisse passar por essa nova etapa tranquilamente.

"Anderson Leonardo conta com apoio e orações de todos e reitera que espera vocês nos shows levando toda irreverência e alegria como sempre fez nesses 35 anos de carreira, quaisquer novidade sobre seu quadro informaremos por aqui. Contamos com orações e respeito de todos", finaliza, pedindo a compreensão dos fãs.

Nos comentários da publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram, além de um no perfil oficial do grupo em que faz parte e lidera, os seguidores mandaram forças para Anderson Leonardo. "Tudo vai dar certo", escreveram para ele. "Vai ficar tudo bem", falaram outros.